Víte, kdo je nejšťastnější muž světa? Tímto titulem se může pyšnit buddhistický mnich Matthieu Ricard. Jeho štěstí dokonce potvrdila vědecká studie. A protože Matthieu Ricard, střídavě žijící ve Francii a Nepálu, je k lidem velmi vstřícný, podělil se o rady jak být šťastnějším. Jsou geniálně jednoduché.

Matthieu Ricard na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. | Foto: Shutterstock

Matthieu Ricard je na první pohled obyčejný buddhistický mnich. Vypadá spokojeně a velmi často medituje. Ve skutečnosti však toho má v sobě mnohem více a nebojí se o své poznatky podělit.

Takto Matthieua Ricarda zkoumali vědci:

„Nevím, jestli je to překvapivé nebo paradoxní. Nicméně to nejlepší, co mohou lidé pro své štěstí udělat, je vykonat něco pro ostatní,“ uvedl například pro web Today nejšťastnější muž světa Matthieu Ricard.

Kdo je Matthieu Ricard?

Matthieu Ricard se narodil v roce 1956 ve Francii. Jeho matka byla abstraktní malířka, otec filozof. Je to spisovatel, fotograf, překladatel a buddhistický mnich, který střídavě žije ve Francii a Nepálu. Velmi chytrý a vzdělaný muž má dokonce doktorát z molekulární genetiky z Pasteurova institutu v Paříži. Vědě jako takové se však už od roku 1972 nevěnuje.

„Nebylo to jako zabouchnout dveře. Je to jako když překonáte horský průsmyk a další údolí je tak krásné, že se v něm chcete usadit,“ vysvětlil například pro web The Guardian svůj velký životní odklon, kdy se rozhodl stát se buddhistickým mnichem a konat dobro. Od roku 1989 pak mimo jiné působil jako francouzský tlumočník 14. dalajlámy.

O setkání s ním stojí i celosvětově vlivné osobnosti například na prestižním Světovém ekonomickém fóru, které se každoročně koná ve švýcarském Davosu.



Začít den meditací

Svůj den Matthieu Ricard začíná jak jinak než meditací. Ideálně před svou poustevnou v Nepálu. Když je dobré počasí, může sledovat i stovky kilometrů dlouhé himalájské štíty, které ozařuje vycházející slunce. Matthieu někdy medituje celé dny, aniž by se nudil.

„Obecně jsem šťastným člověkem, ale že bych byl nejšťastnějším na světě, to už je takové mediální přehánění,“ reaguje obvykle s úsměvem v rozhovorech pro zahraniční média.

Celkem tak Matthieu za posledních 40 let věnoval více než 10 tisíc hodin právě meditaci. K této úctyhodné době přispěl i fakt, že v jednom období meditoval pět let prakticky v kuse, jak uvádí internetová encyklopedie Wikipedia.

Matthieu Ricard je mistrem altruismu i meditací.Zdroj: Wikimedia Commons, Jon Schmidt, CC BY-SA 4.0

Proč je považován za nejšťastnějšího člověka na světě?

Web The Indepedent připomněl, že se Matthieu Ricard v roce 2008 zúčastnil speciální studie pod vedením neurologa z Wisconsinské univerzity Ricarda Davidsona. Lékař mu k hlavě připojil 256 senzorů.

„Během měření u Matthieua vědci zjistili neobvykle vysokou úroveň pozitivní aktivity v jeho mozku. Ve skutečnosti nejvyšší, jaká kdy byla zaznamenána,“ napsal web Today.

Jaký je recept na štěstí?

Matthieu Ricard se velmi rád dělí o svůj recept na štěstí. „Přestaňte myslet ve smyslu Já, já, já,“ radí.

Jedním ze základů jeho života je altruismus, tedy lidumilnost, nesobeckost i nezištnost s cílem myslet na druhé, i když někdy na úkor sebe sama. „Myslet jen na sebe vede nakonec k neštěstí. Není to proto ani morálním základem,“ uvedl pro web Independent.

Matthieu Ricard se rád věnuje i dětem:

„Pokud je vaše mysl plná shovívavosti, vášně a solidarity, jde o takový stav, který vede k rozkvětu. Budete v lepším duševním stavu, vaše tělo bude zdravější, a také okolí vás bude lépe vnímat,“ uvedl Matthieu Ricard.

Trénujte svou mysl

Ricard rovněž věří, že prakticky každý má schopnost mít lehkou mysl. Jen je potřeba trénovat. Doporučuje začít s meditací.

„Díky mentálnímu tréninku můžeme naši úroveň štěstí vždy přivést na jinou úroveň,“ vysvětluje Ricard. „Je to jako běh. Když budu trénovat, možná uběhnu maraton. Možná se nestanu olympijským vítězem, ale mezi tréninkem a netrénováním je obrovský rozdíl. Tak proč by to nemělo platit pro mysl?“ nabízí otázku Ricard.

A jak tedy efektivně vycvičit mysl, aby byla šťastnější? Prý stačí strávit denně 15 minut v kuse přemýšlením o věcech, které daného jedince naplňují radostí i štěstím.

„Ale opravdu se v tu dobu nenechte rozptylovat a soustřeďte se na pozitivní emoce,“ vysvětlil Ricard. První hmatatelné výsledky se prý dostaví do asi 14 dnů.

Prospějí i časté návštěvy přírody a užívání si běžných věcí. „Užijte si chvíli doma, když jen tiše sedíte, nebo když jste ve velkém městě a vidíte večer všechna světla a přes den modrou oblohu. Prostě cokoliv krásného,“ radí.