Tři potápěči, kteří loni pomohli zachránit v Thajsku chlapecké fotbalové družstvo ze zatopené jeskyně, objevili a prozkoumali ve Vietnamu nový ponorný tunel. Ten by mohl ještě víc rozšířit plochu největší jeskyně na světě Hang Son Doong nacházející se ve středním Vetnamu.

Tříčlenný potápěčský tým dostal možnost sestoupit v jeskyni do zatopené jámy, která dosud nebyla nikdy prozkoumána. Potápěči se dostali až do hloubky 77 metrů, dál už nemohli postupovat kvůli nedostatku kyslíku. Věří však, že tunel by mohl mít hloubku až 120 metrů.