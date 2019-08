Hvězdy typu našeho Slunce začínají svou existenci jako rychle se točící plynové koule. Jak stárnou, jejich rotace se zpomaluje a hvězdy mohutní a "nafukují se", až se nakonec rozplynou jako mlhovina. Nový výzkum ale ukázal, že "ve středním věku" se jejich otáčení nemusí zpomalit tak, jak se předpokládalo.

Přestože stárnou, mohou si hvězdy do vysokého věku udržet mladistvou sílu. K tomuto závěru došli před nedávnem astronomové, kteří zaznamenali hvězdu, jež se přesto, že už zažívala "soumrak" své existence, otáčela mnohem rychleji, než by předpokládali. Tento objev podpořil novou hypotézu, že namísto nepřetržitého zpomalování zažívají některé hvězdy cosi, co by se dalo označit za "magnetickou krizi středního věku", popřípadě za "magnetickou druhou mízu", která jim znovu dodá "mladickou energii". Informuje o tom web Sciencenews.