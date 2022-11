Oficiálně by mělo nové předplatné začít v některých zemích od 1. listopadu, v dalších pak až od 3. listopadu. České republika mezi vybrané země ale zatím nepatří a není ani známo, kdy k nám nový tarif přijde.

Zprávy o tom, že Netflix ztrácí předplatitele, se šíří od počátku letošního roku. V červenci společnost oznámila ztrátu téměř milionu zákazníků, a to pouze v rozmezí mezi dubnem a červnem. Samotné akcie společnosti od začátku roku evidují ztrátu téměř 60 procent, přestože to je dáno z velké části také momentální krizí. I tak ale Netflix oproti předešlému roku zaznamenal nárůst výdělku o 8,56 procent, což v přepočtu činí skoro o osm miliard dolarů více, než v červnu roku 2021.

Skandály i nevěry. Buckinghamský palác děsí detaily z nové řady seriálu Koruna

Společnost si ztrátu předplatitelů vysvětluje častým sdílením účtů mezi uživateli platformy, kteří tím obcházejí placení předplatného. Podle dat Netflixu si předplácí platformu 220 milionů domácností, dalších 100 milionů ale užívá sdílených služeb. „Tyto domácnosti milují naše služby. Musíme je ale do určité míry zpoplatnit,“ řekl jeden z výkonných ředitelů Netflixu Reed Hastings. „Už nad tím přemýšlíme řadu let, ale jelikož jsme stále rychle rostli, nebylo to pro nás ještě prioritou.“

Nové levnější předplatné tak má nalákat nové zákazníky a zároveň motivovat neplatící uživatele k pořízení vlastního účtu.

Kde předplatné startuje, za kolik a jak budou reklamy dlouhé?

Nejdříve se nový tarif objeví v Kanadě a v Mexiku od 1. listopadu. O dva dny později pak bude následovat Austrálie, Brazílie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Španělsko, USA a Velká Británie. Cena předplatného bude v každé zemi jiná. Například ve Spojených státech to bude 6.99 dolarů (cca 175 korun), tedy o tři dolary méně, než je klasická základní verze. V Evropě jsou ale ceny nižší a v Německu by měl nový tarif vyjít na 4.99 euro (cca 125 korun).

Jak před 25 lety začínal Netflix? Jeho zakladatelé mysleli na psí žrádlo

Rozlišení bude pouze 720p HD a na rozdíl od základní verze nepůjde s levnějším tarifem filmy a seriály stahovat. Reklama se bude objevovat na začátku každého videa i v průběhu sledování. Dlouhá by měla být 15 – 30 sekund a nemělo by se jednat o cílenou reklamu na základě sesbíraných cookies, ale všichni uživatelé budou sledovat stejné reklamy. Během hodinového videa se tak průměrně promítne 4-5 minut reklam. Zároveň ale Netflix slibuje, že se nebude jednat o stále stejné dokola se přehrávající spoty a nebudou se ve videu opakovat.

Za méně peněz méně muziky

Na rozdíl od zaběhnutých tarifů bude nové předplatné s reklamami mít také omezenější přístup k filmům a seriálům. Zároveň půjde sledovat Netflix v průběhu pouze na jednom zařízení, stejně jako je tomu u základní verze bez reklam. Nejedná se ale o jedinou streamovací platformu, co s reklamami přišla. Od prosince dostane svojí verzi s reklamou také Disney+ za 7.99 dolarů (cca 200 korun) a již delší dobu podobný tarif nabízí také HBO Max za 9.99 dolarů (cca 250 korun). Platforma Peacock například ani nenabízí verzi bez reklam a dlouhodobě se spekuluje, zda-li se v budoucnu neobjeví reklamy také v prémiových předplatných jiných streamovacích společností.