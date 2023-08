Západoevropské státy významněji spolupracovaly již na vývoji a výrobě letounu Panavia Tornado, aby si podobnou kooperaci v mírně jiném rozložení zopakovaly při přípravě v současnosti létajících Eurofighterů. Mezitím se z Německa a Francie vytvořilo politické duo, které táhne celou Evropskou unii. A právě tyto dvě země zahájily program evropského letounu nové generace FCAS. Jejich projekt nabírá na intenzitě.

Vizualizace jednoho ze dvou chystaných evropských letounů. V tomto případě jde o německo-francouzsko-španělský program FCAS. Zatím se zdá, že Evropa spíše dohání technologie a postupy pro letouny 5. generace | Foto: Wikimedia Commons, Rama, CC BY-SA 3.0

Po několika měsících patové situace způsobené soupeřením mezi výrobci došlo na konci loňského roku k dohodě uzavřené zejména mezi Dassault Aviation z Francie a jejím partnerem Airbusem, který zastupuje zájmy Německa a Španělska v projektu NGF (New Generation Fighter).

Jménem tří partnerských zemí tak byla společnostem Dassault Aviation, Airbus, Indra, Eumet a jejich průmyslovým partnerům zadána zakázka na fázi 1B demonstračního systému FCAS.

Vizualizace systému FACS:

Zdroj: Youtube

Tento kontrakt v hodnotě 3,2 miliardy eur bude zahrnovat práce na demonstrátoru letounu po dobu přibližně tří a půl roku. Podle výrobců to umožní pokračování vývoje létajících demonstrátorů a požadovaných špičkových technologií, jejich vývoj a zrání, jakož i „konsolidaci projektových architektur.“ Demonstrátor je jakýsi předprototyp, který má prokázat spolehlivost systému a vybraných technologií.

„Systém systémů“, projekt FCAS, byl zahájen v roce 2017 Paříží a Berlínem, v roce 2019 se k němu připojil Madrid. Díky ambiciózního společného plánu Francie, Německo a Španělsko definovaly etapy a hlavní směry tohoto budoucího systému vzdušného boje, přičemž FCAS má nahradit francouzské Rafale a německé a španělské bojové letouny Eurofightery do roku 2040. Jako „systém systémů“ je přitom prezentován proto, že bojové letouny budou doprovázeny dálkově ovládanými nosiči (Remote Carrier), které budou propojeny prostřednictvím bojového cloudu s ostatními vojenskými prostředky.

FCAS by měl integrovat současné a příští generace platforem a senzorů i budoucí převratné technologie, aby se přizpůsobily a reagovaly na výzvy a hrozby příštích desetiletí. Zajistí tedy, aby ozbrojené síly všech tří zemí plně využily výhod společného vývoje.

Pilíře programu FCAS

Program, který je rozdělen do sedmi pilířů, z nichž za každý odpovídají konkrétní účastníci projektu, řídí Francie. Prvním pilířem je NGF (Next Generation Fighter, stíhačka – pozn. red), jehož hlavním dodavatelem je společnost Dassault Aviation, zatímco Airbus Defence and Space (Německo a Španělsko) jsou partnery.

Druhým pilířem je motor, na němž se podílí francouzská společnost Safran, německá MTU Aero Engines a španělská společnost ITP Aero. Tento pilíř byl svěřen společnému podniku Eumet, který vytvořily společnosti Safran a MTU.

Třetí pilíř zahrnuje dálkově ovládané nosiče, rodinu bezpilotních leteckých systémů. Airbus Defence and Space (Německo) je hlavním dodavatelem, s MBDA a španělským konsorciem SATNUS jako partnery.

Čtvrtý pilíř tvoří bojový cloud od společnost Airbus Defence and Space, podílí se francouzský Thales a španělská Indra. Pátým je celková koordinace, aby byla zajištěna provázanost jednotlivých projektů programu, ten zajišťují výrobci ze tří partnerských zemí společně.

Šestý pilíř, senzorový, umožní vývoj senzorů a technologií pro mnohem přesnější bojovou činnost ve všech spektrech, a to díky společnému postupu společnosti Thales, německého konsorcia FMCS a společnosti Indra.

A konečně v případě posledního pilíře, stealth, spolupracují dva hlavní dodavatelé, Airbus Defence and Space a Dassault Aviation, přičemž řízení projektu zajišťuje Airbus Španělsko.

Letoun jako základní prvek programu

Základní prvek programu, bojový letoun, byl ve formě makety představen 17. června 2019 na leteckém veletrhu v Paříži. Bude se točit kolem NGF, bezpilotního dálkového nosiče a bojového cloudu.

Tento klíčový prvek systému systémů umožní propojení s ostatními stávajícími i budoucími komponenty FCAS.

Stíhací letoun nové generace bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, pokud jde o schopnost přežití, konektivitu, umělou inteligencí, a zároveň kokpitem nové generace, což mu umožní dosáhnout celého spektra budoucích operačních misí ve stále složitějších prostředí.

Letoun FCAS v barvách francouzského námořnictvaZdroj: se svolením, Rama, CC by 3.0 France

Neviditelný bojový letoun by měl být také schopen provádět operace zcela autonomně a vést týmy bezpilotních letounů. Dálkově řízené nosiče se skládají z malých platforem, jako jsou postradatelné lehké podpůrné bezpilotní letouny se specifickými schopnostmi. Posilují tak schopnosti celého programu zejména ve vysoce nepřátelských oblastech, a to využitím funkcí roje.

Kromě zmíněných ryze bojových komponentů bude FCAS integrovat i podpůrné platformy, jako jsou letouny pro doplňování paliva ve vzduchu, letouny velení a řízení, stíhačky Eurofighter a Rafale, bezpilotní letouny, například Eurodrone, a komunikační, pozorovací a navigační družice.

Emancipovaná Evropa

FCAS je symbolem odhodlání evropských států vybudovat systém, který by se stal základem obrany vzdušného prostoru na špičkové technologické úrovni. Posílí evropskou technologickou suverenitu v klíčových oblastech letectví, digitálních technologií, big data schopností a umělé inteligence.

Projekt svědčí o vůli Evropské unie zůstat aktivní nejen v závodě s Američany, ale také s konkurenčním programem, který byl představen na Farnborough Airshow v roce 2018.

Britský projekt Tempest, který byl nahrazen programem GCAPZdroj: se svolením, BAE Systems, Public domain

Vede jej britská vláda se společností BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo a britskou pobočkou výrobce raket MBDA, které se spojily v Team Tempest, přičemž partnery byly také Itálie a Švédsko. Tento projekt dosáhl milníku v červenci 2022, kdy byl ohlášen let předprototypu „v příštích pěti letech“ a do projektu se připojilo Japonsko. Dohoda nově spojuje britský projekt s japonským projektem F-X v rámci programu nazvaného Global Combat Air Programme (GCAP).

Sto miliard eur?

Odhadované náklady na francouzsko-německo-španělský systém FCAS činí 100 miliard eur. Takové náklady jsou odůvodnitelné vzhledem k významu tohoto rozsáhlého evropského projektu pro vojenskou leteckou techniku a očekávaným ekonomickým přínosům.

Vytvořením a zachováním desítek tisíc pracovních míst napříč Evropou přinese tato spolupráce ekonomické a sociální výhody.

FCAS zároveň představuje přínos pro sjednocení Evropy za významným a důležitým programem pro její nezávislost a svrchovanost. Výzvou je mít silné evropské vojenské síly, aby se starý kontinent vrátil na mezinárodní scéně na místo, které mu právem náleží.

Protože, jak nás poučily poslední roky, země bez vojenské síly jsou zeměmi bez budoucnosti.