V jeskyni Callao nacházející se v severní části filipínského ostrova Luzon objevili vědci ostatky tří jedinců dosud nepopsaného druhu člověka (dvou dospělých a jednoho dítěte), který byl nazván podle místa nálezu Homo luzonensis. Šlo zřejmě o druh, který obýval Zemi před 67 tisíci až 50 tisíci lety a některými rysy a vlastnostmi se blížil spíš australopithekům, tedy pradávným předkům člověka, kteří žili v Africe před čtyřmi až dvěma miliony let.

Podle zakřivení prstů na rukách i na nohách se Homo luzonensis podobně jako australopithecus hodně zabýval lezením a připomínal spíš opici. Jeho objev může zásadním způsobem změnit náš náhled na to, jaký typ člověka se dokázal poprvé vydat po moři.

Další druh po "hobittech"

Jihovýchodní Asie se stala už několikrát místem objevu nových lidských druhů. V roce 2004 byly na indonéském ostrově Flores objeveny ostatky dávných lidských "hobbitů", trpasličího druhu člověka pojmenovaného jako Homo floresiensis, který žil na tomto ostrově asi před 100 až 50 tisíci lety a časově se překrýval s příchodem moderních lidí druhu Homo sapiens. Právě tento nález podnítil vědecký zájem, neboť naznačil, že i primitivnější lidské druhy dokázaly cestovat po moři a že vedle dnešní lidské vývojové větve existovaly souběžně i další.

"Poté, co byly v roce 2004 zveřejněny informace o pozoruhodných nálezech trpasličích Homo floresiensis, jsem si řekl, že podobné případy zvláštní lidské evoluce by se mohly objevit i na dalších ostrovech v oblasti. Nálezy na ostrově Luzon tyto spekulace podle všeho potvrzují - byť je ten ostrov vzdálen téměř tři tisíce kilometrů od Flores," uvedl profesor Chris Stringer z londýnského Národního historického muzea.

První stopu nového lidského druhu objevili antropologové v jeskyni na Luzonu v roce 2007, kdy našli při vykopávkách kost z prstu na noze. V následujících čtyřech letech pak našli další kosti z prstů na nohou a na rukou, část stehenní kosti a sedm zubů. Nic z toho nevypadalo, že by patřilo modernímu druhu člověka.

Žili vedle moderních lidí

Za prvního lidského předka v naší přímé linii, který opustil Afriku, byl dlouho považován Homo erectus, který žil asi před 1,9 miliony let. Nicméně ostrov Luzon je dostupný pouze po moři a je tedy otázka, jak se tam mohl dostat lidský druh, který je podobný spíš australopithecovi. Pokud by i tyto druhy byly schopné dostat se do jihovýchodní Asie, může to změnit naše představy o tom, kdo v lidském rodokmenu opustil Afriku jako první.

Podle některých vědeckých názorů však nejsou konkrétně "hobbité" z ostrova Flores potomky australopitheků, ale přímo druhu Homo erectus, a k tomu, že se část jejich anatomie vrátila k primitivnější formě, vedl způsob jejich života na ostrově.

Také na ostrově Luzon se kromě Homo luzonensis vyskytovali pravděpodobně i raní lidé dnešního typu, konkrétně takzvaní denisované (jde o vyhynulé příslušníky rodu Homo, blízké neandertálcům), kteří se promísili přímo s druhem Homo sapiens. Vyplývá to z analýzy DNA některých filipínských domorodých kmenů, například kmene Mamanwa, přímé fosilie denisovanů v regionu nalezeny nebyly.

"Zatím je příliš brzy na to, abychom množství podobností, které Homo floresiensis a Homo luzonensis sdílejí s ranými moderními druhy lidí a současně s australopithekem, vysvětlili jen zvratem v jejich anatomii kvůli evoluci v izolovaných ostrovních podmínkách," uvedl v časopise Nature Matthew Tocheri z Lakehead University v Kanadě. Nový objev si tak bude žádat další zkoumání.