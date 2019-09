Na okraji naší Sluneční soustavy se vyskytuje neznámý objekt, což je patrné na trajektorii značného množství ledu obíhajícího kolem Slunce. Elipsoidní oběžné dráhy některých těchto ledových objektů směřují týmž směrem a jsou i stejně nakloněné, což naznačuje, že je pohání nějaká neviditelná síla.

Vědci se nejdříve domnívali, že jde o tajemnou planetu, kterou pojmenovali jako Planeta IX (nebo Planeta X, pokud mezi planety nadále započítávali Pluto - to však bylo v roce 2006 po změně definice pojmu „planeta“, k níž došlo během 26. valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze, zařazeno mezi trpasličí planety a plutoidy). Nová studie však naznačuje, že gravitační tah může pocházet z prehistorické černé díry typu malých černých děr, které se podle vědeckých teorií formovaly během Velkého třesku.

Vzdálené galaxie budí velkou zvědavost:

V neznámém vesmíru existuje tajemná síla

Přestože existence těchto pradávných černých děr nebyla dosud potvrzena, zastávají někteří vědci názor, že je jich současný vesmír plný. Pokud skutečně existují, mohly by tvořit až 80 procent vesmíru, který vědci zatím nemohli prozkoumat. Vědí jen to, že v něm existuje jakási "temná hmota", protože její gravitace přitahuje různé objekty.

Podle studie, jež byla publikována minulý týden na online úložišti arXiv, určeném pro výzkumy, které neprošly odbornou recenzí, by mohla být "Planeta IX" jednou z těchto prastarých černých děr. Vědci nyní navrhují různé způsoby, jak do jejího tajemství proniknout.

"Jakmile začnete přemýšlet o exotičtějších objektech, jako jsou prapůvodní černé díry, uvažujete různými způsoby. Například zastáváme názor, že spíš než hledat ve viditelném světle je lepší pátrat po stopách v gama záření nebo v kosmických paprscích," řekl podle Science Alert teoretický fyzik Gizmodo James Unwin, který je spoluautorem studie.

Tajemná vzdálená a velká planeta?

Po okraji naší Sluneční soustavy se pohybují tisíce malých ledových těles, tvořících oblast, kterou astronomové nazývají Kuiperův pás (řidčeji také Edgeworthův-Kuiperův pás).

Na okraji naší Sluneční soustavy jsou tisíce malých ledových těles, která tvoří oblast, kterou astronomové nazývají Kuiperův pás.

Jde o oblast sluneční soustavy rozprostírající se od oběžné dráhy Neptunu až do vzdálenosti přibližně 55 astronomických jednotek od Slunce. Sestává zejména z malých těles, která zde zůstala z počátku vývoje sluneční soustavy. Tato tělesa jsou tvořena především zmrzlými prchavými látkami jako methan, amoniak či voda. Přitom se zdá, že šest z těchto objektů má bizarní oběžné dráhy, které naznačují, že na ně působí neznámý zdroj gravitace.

Planetární vědci Konstantin Batygin a Michael Brown v roce 2016 představili na základě počítačových simulací a matematických modelů studii, podle níž by oním zdrojem mohla být tajemná vzdálená planeta, kterou jsme dosud nespatřili: Planeta IX. Podle jejich studie by mohla mít až desetinásobek hmotnosti Země, což vyplývá z jejího gravitačního tahu.

Tajemné těleso obíhá Slunce ve vzdálenosti zhruba dvacetkrát větší než Neptun - asi 29,9 miliardy kilometrů. Dokončení jednoho okruhu může trvat 10 tisíc až 20 tisíc let (planetce Pluto trvá pro srovnání jeden oběžný cyklus 248 let).

Podle Batygina a Browna mohla Planeta IX vzniknout tímž způsobem jako čtyři planetární plynní obři, které známe, tedy Jupiter, Saturn, Uran a Neptun: od ledového jádra, kolem nějž se formuje plynný obal, jenž uvnitř planety přechází do kapalného stavu.

Planeta IX se podle nich může nejvíc podobat Jupiteru nebo Saturnu, pohybovat se po okraji Sluneční soustavy a ovlivňovat tělesa v Kuiperově pásu. A protože tento tajemný objekt vyvíjí tak velkou gravitační sílu na velkou oblast Sluneční soustavy, označil ho Brown za "planetu, která se blíží Planetě Y nejvíc ze všech planet v celé Sluneční soustavě". (V různých obdobích historie se uvažovalo o několika hypotetických planetách, jako byla například Planeta X, která se měla vyskytovat za oběžnou dráhou Pluta. Výskyt další ještě větší planety, srovnatelné například s Jupiterem nebo Saturnem - tedy Planety Y, se nepovažoval za pravděpodobný, pozn. red.)

Pradávná černá díra je pravděpodobnější

V nové studii se vědci zabývali údaji o podivných oběžných drahách šesti objektů v Kuiperově pásu a zohlednili v ní také nedávná pozorování o ohybu světla procházejícího Sluneční soustavou, pokud se střetne s nějakým předmětem. Oba tyto jevy podle nich způsobuje pravděpodobně působení neznámého objektu, jenž se v obou případech vyznačuje podobnou hmotou. Možným vysvětlením je podle dané studie existence prehistorické černé díry. Mohlo by jít o jednu černou díru, která má velikost zhruba bowlingové koule o hmotnosti 10 Zemí, nebo o několik menších pradávných černých děr.

Vědci také uvedli, že ohyb světla může být způsoben skupinou planet, volně se pohybujících mimo naši Sluneční soustavu - v tom případě by záhadná Planeta IX byla jedním z těchto "toulavců", které naše Sluneční soustava zachytila.

Podle Batygina může být Planeta IX jakýkoli objekt s nízkou viditelností a se správnou hmotností. "Planeta IX může být hamburger vážící tolik co pět Zeměkoulí, nebo černá díra o velikosti peněženky. Ale něco takového se hůř hledá," uvedl Batygin.

Podle vědců stojících za novou studií by definitivní odpověď na otázku, o co jde, mohlo dát přímé pozorování objektu - pokud se ho ovšem podaří astronomům najít. Proto navrhují, aby se při hledání záhadného tělesa zapojilo také sledování rentgenového záření, gama záření, kosmických paprsků a dalších typů energie, protože tyto stopy by mohly naznačovat okraje černé díry.

Pokud vědci takové signály opravdu najdou, mohlo by to znamenat, že po celou dobu existence Sluneční soustavy byla její součástí i černá díra.