Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Američané Harvey Alter a Charles Rice a Brit Michael Houghton za objev viru způsobujícího hepatitidu C. Jména laureátů oznámil stockholmský Karolínský institut.

Vyhlášení Nobelovy ceny za lékařství, na obrazovce zleva ocenění vědci (zleva) Američan Harvey Alter, Brit Michael Houghton a Charles Rice z USA | Foto: ČTK / ČTK

"Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice učinili základní objevy, které přispěly k identifikaci nového viru, viru hepatitidy C," uvedl Nobelův výbor na Karolínském institutu v prohlášení. "Před jejich výzkumem byly klíčovými kroky objevy virů hepatitidy A a B, většina případů hepatitidy přenášené krví ale zůstávala nevysvětlená. Objev viru hepatitidy C odhalil příčinu zbývajících případů chronické hepatitidy a umožnil vývoj krevních testů a nových léků, které zachránily miliony životů," dodal.