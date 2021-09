Nová laboratoř umožňuje od pondělí vědcům z brněnského Vysokého učení technického pracovat na počítačových sítích nové generace, které budou chráněné i před útoky kvantových počítačů. Vůči nim je většina sítí zranitelná, včetně internetu.

Nová laboratoř pro vědce z Vysokého učení technického. | Foto: Jan Prokopius

Experti z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií jsou schopní pracovat na ochraně citlivých dat ještě před sestrojením kvantového počítače. Pro něj by současná úroveň zabezpečení byla jednoduše překonatelnou překážkou. „Při prolomení by se mohla dostat do cizích rukou například data týkající se bezpečnosti státu,“ sdělila mluvčí techniky Tereza Kadrnožková.