Momentálně se Huawei Watch GT Runner prodávají za 6.999 korun, každopádně až do 20. března k nim dostanete bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 4i v hodnotě 1.500 korun jako dárek. Zároveň má Huawei uzavřenou spolupráci se sportovní značkou Adidas, takže k tomu ještě dostanete roční prémiové členství v aplikacích Adidas Running a Adidas Training.

Extrémně lehké zpracování s nejmodernějším senzorem srdeční frekvence

Huawei v poslední době dokázal, že je schopný vytvářet designově zajímavé, často kovové a solidní produkty jako FreeBuds Lipstick nebo právě Watch GT 3. U modelu GT Runner ovšem tvůrci úmyslně vsadili naopak na lehké a jednoduché zpracování vhodné hlavně pro aktivní způsob života. Celá vnější konstrukce je z tvrzeného polymeru, až na lunetu, která je z keramiky a korunku z titanové slitiny.

Pásek je pak samozřejmě ze silikonu, což je u sportovních hodinek takřka nezbytností, jelikož se nepropotí, nezachycuje se na něm tolik nečistot a bakterií a lépe se myje a dezinfikuje. Celá váha by pak měla být do 40 gramů, takže by během sportovních aktivit hodinky neměly nijak omezovat pohyb. Huawei GT Runner operují s nejmodernějším senzorem pro kontrolu srdeční frekvence, který je složen z osmi fotodiod zasazených do kruhu, doplněný dvěma světelnými zdroji pro přesnější snímání tepu.

Huawei proto hodinky svojí přesností připodobňuje k lehkému hrudnímu pásu, což také během prezentace potvrdil trenér atletiky z TJ Dukla Martin Chyba. Během jeho měření byl rozdíl mezi hrudním pásem a chytrými hodinkami pouze jeden srdeční tep, rozdíl tedy naprosto zanedbatelný.

Multifunkční dotykový displej, velká výdrž baterie a superrychlá GPS

Dotykový AMOLED displej o skoro 1,5 palce s flexibilní personalizací a širokou možností manipulace jistě potěší hlavně v průběhu sportovní aktivity. Kompatibilita s Androidem i iOS umožní využívat funkcí smartphonu bez přímé manipulace a jde tak přes hodinky telefonovat, odepisovat na zprávy, přepínat hudbu a mnoho dalšího.

Samotný operační systém hodinek je pak Harmony 2.0. Jednou z největších předností by měla být velká výdrž baterie. Huawei slibuje, že by hodinky měly vydržet nabité až 14 dnů, každopádně bude záležet na intenzitě využívání. Součástí balení je pak bezdrátová nabíječka (ovšem bez adaptéru), která hodinky

naplno nabije do 3 hodin. Lepší trasování a přesnější zaznamenávání pohybu během sportovní aktivity zajišťuje extrémně rychlá GPS se sekundovou odezvou. Zkreslení u uběhlé trasy by tak mělo být minimální.

Individuální tréninkový plán zajišťuje nejmodernější umělá inteligence

Hlavním důvodem pro koupi chytrých hodinek Huawei Watch GT Runner by měl být jeho běžecký tréninkový program. Rádi byste s běháním začali? Není problém. Chtěli byste raději zhubnout, zlepšit rychlost nebo snad výdrž? Hodinky si podle prvních pár tréninků vytvoří analýzu a přesně na míru vytvoří rozvrh a průběh každého jednoho cvičení podle cíle, který si sami navolíte.

Jsou vaše ambice snad větší a chtěli byste jednou běžet maraton? I tato možnost zde je. Pokud ovšem hodinky na začátku nebo v průběhu zjistí, že to pro vás není fyzicky reálné, upozorní na to a navrhnou vám plán poupravit. Zatím nejsou Watch GT Runner kompatibilní s aplikacemi jako Strava a všechny výsledky tak lze porovnávat pouze v mnohem komornějším módu.

Zároveň hodinky neumožňují vkládání jakýchkoliv dat z vnějšku a pracují tak pouze se základními informacemi jako výška, váha, věk a další, nikoliv například s denním příjmem kalorií, kalkulací základních živin a vitamínů. Chytré hodinky by ale měly být kompatibilní také s chytrou Huawei váhou, která je schopná některou z těchto hodnot analyzovat a ve vedlejší aplikaci doplnit.

Do budoucna pro vás připravujeme recenzi chytrých hodinek Huawei Watch GT Runner, kde jednotlivé funkce více přiblížíme také z uživatelského pohledu.

Autor: Jan Bartošík