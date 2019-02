„Vezmeme-li v úvahu předpokládané vlastnosti, devátá planeta je na hranici pozorovatelnosti. Je to ale velmi malý objekt na obrovské obloze. A protože nevíme kde přesně je, musíme zkoumat celou oblohu, nebo alespoň její velkou část, abychom ho našli,“ dodává spoluautor studie Fred Adams.

„V následujících 10 letech ale budeme mít daleko lepší a citlivější přístroje na zkoumání oblohy. Takže si myslím, že do roku 2030 bychom ji mohli spatřit, nebo alespoň získat přehled o tom, kde se nachází. Je však samozřejmě možné, že do té doby najdeme pro anomálie jiné vysvětlení,“ dodává Adams.

Druhý z dokumentů od stejně dvojice autorů předpokládá, že by se nová planeta mohla pohybovat ve vzdálenosti zhruba 400 astronomických jednotek od Slunce, tedy čtyřsetnásobku vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí, a je asi pětkrát větší než naše planeta.

„S pětinásobkem velikosti Země velice připomíná typické ‚superzemě‘ mimo naši soustavu,“ říká Batygin. „Je to chybějící článek ve formování sluneční soustavy. Za poslední desetiletí výzkumy exoplanet odhalily, že jsou v ostatních hvězdných systémech takové planety běžné,“ vysvětluje.

Planet Nine Likely to Be Found Within a Decade https://t.co/xLSX1hkLZj pic.twitter.com/YUeEWIJ7m8