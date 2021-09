Oba vědci se shodují, že pro další závěry je nyní zapotřebí stavbu datovat pomocí archeologických vykopávek. „Přesnější datace nebude možná bez „kopnutí do země“. Pokud budeme mít velké štěstí, tak se při tom najdou i nějaké archeologické nálezy, které pomohou útvar přesněji datovat,“ vysvětluje Nový. „Zdá se ale jisté, že v trase legendární Čertovy brázdy stála na Lipské hoře podivuhodná stavba,“ připojují na závěr Štuka a Nový.

Zjištěné poznatky se Štuka vydal ověřit spolu s Novým přímo do terénu. Rozoraný val má dnes výšku v průměru půl metru a šířku zhruba 40 metrů. Hypotézu, že jde o pozůstatek dávné, uměle vybudované překážky podpořil objev na jižním konci linie v zalesněné rokli u Vitic, kde vědci našli zbytky původního valu. "Měli jsme štěstí, že se v té strži val dochoval. Díky tomu můžeme jeho existenci poměrně spolehlivě doložit," uvedl Štuka.

Vědci našli pozůstatky mohutného liniového valu na trase legendární Čertovy brázdy mezi Lipany a Chotouní na Kolínsku. Podařilo se to díky údajům z dálkového průzkumu, zejména pomocí technologie Lidar (Light Detection and Ranging). Za objevem stojí Čestmír Štuka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a archeolog Středočeského muzea v Roztokách Petr Nový.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.