Fascinující obrazce se rozprostírají na obrovské ploše vyprahlé planiny Nazca, která se nachází zhruba 360 kilometrů jihovýchodně od Limy v departementu Ica. Takzvané geoglyfy se skládají z více než osmi set rovných linií, zhruba tří set geometrických obrazců a přibližně sedmdesáti figur zvířat, rostlin a symbolů.

Již dříve se vědcům podařilo identifikovat některé z četných druhů ptáků zachycených na obrazcích. Mimo jiných mezi ně patří kolibříci, kachny, plameňáci či drozdci mnohohlasí. K této identifikaci ovšem došlo pouze podle některých nápadných znaků, neboť až dosud stáli ptáci vyobrazení na planině mimo hlavní pozornost vědců.

To nyní změnil mezinárodní vědecký tým, který anatomická specifika šestnácti vybraných geoglyfů porovnal s ptačími druhy, které údajně zobrazují. „Odhalili jsme několik zásadních nesrovnalostí mezi charakteristickými znaky obrazců a ptačími druhy, které měly podle předchozích výzkumů představovat,“ zdůraznili vědci ve studii, kterou publikoval odborný časopis Journal of Archaelogical Science: Reports.

Důležitá role exotických ptáků

Na stejném místě pak vědci vyslovili názor, že obrazce představují regionálně exotické druhy ptáků, jejichž přirozené životní prostředí se nachází daleko od planiny Nazca. „Zjistili jsme, že některé z geoglyfů vyobrazují specifické znaky pelikánů, drozdů a pravděpodobně i nedospělých papoušků. Společné pro tyto druhy ptáků je přitom to, že pro daný region byli a jsou exotickými. Zatímco kupříkladu papoušci obývají deštné pralesy, pelikáni jsou běžní v pobřežních oblastech,“ dodali vědci.

Nabízí se otázka, jak se vyobrazení exotických ptáků dostala právě na náhorní planinu. Na tu však mají vědci logickou odpověď – lidé, kteří vytvořili fascinující kresby, museli důvěrně znát i jiné oblasti Peru. „Z nějakého důvodu museli být exotičtí ptáci pro tuto kulturu významní. Pokud by nebyli, neexistoval by žádný důvod je zobrazit. Ale čím byli důležití? Na to je nesmírně těžké odpovědět,“ vysvětlili vědci.

Zajímavé je podle nich také to, že ačkoliv geoglyfy na planině Nazca zobrazují i jiná zvířata či rostliny, prim hrají právě zástupci ptačí říše. Také to svědčí o významu, který ptáci zastávali v prastaré kultuře.

Silnice, nebo astronomický kalendář?

A proč vlastně vznikly obrazce na planině Nazca? Na tom se vědci – navzdory dlouholeté diskuzi – stále neshodnou. Nejčastěji se přitom mluví o tom, že mohly sloužit jako silnice předkolumbovské doby, využívány v soudobém zemědělství či se jedná o astronomický kalendář dávných obyvatel Nazcy, jejichž kultura byla datována do období přibližně mezi roky 100 před naším letopočtem a 800 našeho letopočtu.

Samotný způsob tvorby obrazců je velmi prostý a jednoduchý. Stačilo totiž odstranit 10 až 20 centimetrů povrchové tmavě zbarvené horniny a objevil se světle zbarvený vápencový či pískovcový podklad. Z povrchu země jsou takto vzniklé obrazce nerozlišitelné, pozorovatelné jsou totiž pouze ze vzduchu. V moderní době proto byly objeveny až ve 20. letech 20. století při leteckém průzkumu oblasti.