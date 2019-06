Osidlování jiných planet? Postačí posádka žen a zmražené spermie

Odborníci na vesmírný výzkum skloňují čím dál častěji téma vyslání lidské posádky na Mars. Objevují se proto i myšlenky na vytvoření stálé marsovské základny nebo dokonce kolonizaci rudé planety. Jak by taková náročná mise vypadala? To je zatím otázka vzdálené budoucnosti. Nový výzkum však ukázal, že by novou lidskou populaci na jiné planetě mohly založit týmy složené čistě z žen. Zmražené mužské spermie totiž dokáží přežít i podmínky mikrogravitace.

Autor: Lukáš Rott