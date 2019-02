Zánik prvního savčího druhu způsobený globálním oteplováním se obešel bez velkého pozdvižení. Australská ministryně životního Melissa Priceová tuto ztrátu pouze zmínila ve zprávě o ohrožených druzích, kterou její kancelář zveřejnila v pondělí.

„Uvnitř vědecké a enviromentální komunity se už nějakou dobu ví, že melomys pravděpodobně vyhynul,“ uvedla ministryně. „Dostupné důkazy naznačují, že časté a intenzivní meteorologické události mezi lety 2004 až 2014, které provázela extrémně vysoká hladina vody, pravděpodobně významně přispěly k zániku tohoto druhu,“ dodala Priceová.

Vědci varovali před blížícím se neblahým osudem tohoto savce celé roky. Naposledy byl Melomys rubicola pozorován v roce 2009 a od roku 2014 již po tomto druhu nebyly nalezeny žádné stopy.

Už v roce 2016 publikovali australští vědci z Queenslandské univerzity studii, ve které uvedli, že „nárůst hladiny v důsledku změny klimatu“ byl jedním z faktorů, který vedl k jeho vyhynutí. Dospěli přitom k závěru, že hlodavec je „prvním savcem, který zmizel kvůli klimatickým změnám způsobeným lidmi“.

Ztráta živočišného druhu vyvolala podle serveru BBC News vlnu smutku nejen v Austrálii, ale i po celém světě. „Bramble Cay melomys byla malá hnědá krysa,“ řekl Tim Beshara mluvčí ochranářské organizace The Wilderness Society. „Byla to však naše malá hnědá krysa a bylo naší povinností se ujistit, že přežije. A my jsme selhali,“ dodal.

It’s not a big, iconic or ‘sexy’ species and it won’t get much coverage in the media but this is important. The Bramble Cay melomys is now extinct … the first mammal to be declared extinct due to human-caused climate change. Don’t let this go unnoticed.https://t.co/9XppUNWe8A pic.twitter.com/5hpN5nbv4F