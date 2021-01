"Je to obrovský dinosaurus, ale očekáváme, že najdeme ještě další části kostry při dalších expedicích, abychom mohli s jistotou říci, jak velký doopravdy byl," uvedl Alejandro Otero, paleontolog z přírodovědného muzea v argentinském La Platu.

New super-sized titanosaur paper! Otero et al report a MASSIVE partial caudal series (& more still in the ground!), & to quote, "…one of the largest sauropods ever found, probably exceeding Patagotitan in size." ? Greatly anticipate future studies on this giant 'pod! pic.twitter.com/ixJq9S1Uwv