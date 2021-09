U velké části druhů ptáků lze poměrně snadno poznat samice od samců. Samice totiž mívají tlumenější zbarvení. U některých kolibříků však tato rovnice neplatí, ukázala odborná studie, zveřejněná v odborném časopisu Current Biology. Vědci přišli na to, že část samic má peří stejně barevné jako jejich mužské protějšky. Přesné důvody sice odborníci neznají, jejich dosavadní výsledky ale naznačují, že "samčí" zbarvení jim umožňuje klidnější život ve společnosti ostatních ptáků. Pestré samice mají lepší přístup k jídlu a samci je také méně obtěžují a pronásledují.

Právě kolibříci jsou známí svým pestrobarevným peřím. Samice ho ale mívají tlumenější. „Vědci zjistili, že zhruba dvacet procent samic druhu kolibřík bělokrký má peří stejně barevné jako jejich mužské protějšky," píše na webu CNN.

Vědce zjištění překvapilo. „V případě druhu kolibřík bělokrký se všechna mláďata rodí se samčím zbarvením. To je u ptáků dost neobvyklé a trvalo mi několik let, než jsem pozorování mohl přetavit do dat," zmínil autor studie Jay Falk, který aktuálně působí na University of Washington v Seattlu. Jak kolibříky dále sledoval, všiml si, že když dospívají, jen osmdesát procent samic postupně nabude peří tlumenějších barev, a zbylé si jej ponechají stejné jako samci.

Následně se s týmem rozhodl vykonat experiment. Pozorně sledovali, jak si "mužsky" zbarvené samice kolibříků budou počínat ve skupině ostatních ptáků ve volné přírodě středoamerické Panamy. „Kolibříci se často vzájemně pronásledují, nebo klovají. Samice se samčím zbarvením čelily obtěžování od mužských protějšků v menší míře, než jejich tlumeně zbarvené kolegyně," zmínil Falk.

Boj o potravu

Podle odborníků, kteří se na studii nepodíleli, ale zhodnotili její výsledky pro CNN, mužské zbarvení pro samice může představovat velkou výhodu, pokud jde o přístup k potravě. Kolibříci totiž mají velmi rychlý metabolismus. Je pro ně důležité v klidu a dosyta se nakrmit. Když jsou samice obtěžovány samci, konzumace potravy je pro ně mnohem obtížnější. „Data ze studie naznačují, že samicím s pestrejším peřím se daří mnohem lépe ubránit si klíčové zdroje potravy," vyjádřila se pro CNN profesorka biologie Kimberley Rosvallová z Indiana University.

I podle autora studie Falka může být pestré peří na samicích pro ostatní ptáky signálem, že jsou schopnější než jejich méně barevně výrazné kolegyně. A je tedy méně bezpečné pouštět se s nimi do sporu.

Vědce však v pozorování zajímalo i to, zda "mužské" zbarvení peří nemůže pro samice znamenat i nevýhodu. A to konkrétně při páření. „Výsledky našeho experimentu ukázaly, že samci se pářili spíše s kolibřími samičkami, které měly fádní, tradiční samičí, barvení. Ovšem v některých případech si partnery našly i samice s pestrým peřím," poznamenal Falk.

V budoucnu chce ve zkoumání netradičně zbarvených samic kolibříků pokračovat. Hlavní otázkou podle něj je, proč si navzdory výhodám pestrého peří většina samic raději nechává tlumené barvy.