„Kvůli tomu víčku se nedá z lahve normálně napít.“„Vždyť se akorát tak pobryndám.“ „Kdo takovou kravinu vymyslel?“ To jsou časté reakce lidí na nová víčka u nápojových PET lahví. Víčka jsou totiž nyní k lahvím přichycena mnohem pevněji než v minulosti. Zatímco asi před rokem se k novince uchýlili jen někteří výrobci, nyní už jsou nová víčka téměř na všech petkách s nápoji. Má to důvod.

Komfort pití z lahví s novými plastovými víčky lze vyřešit tak, že se víčko poodtrhne. | Foto: Shutterstock

Plastové víčko pro nápojové PET lahve váží sotva pár gramů. Je vyrobeno z termoplastu, z takzvaného vysokohustotního polyethylenu (PE-HD), za který jeho vynálezce Karl Ziegler dostal v roce 1964 Nobelovu cenu za chemii. A nyní je malé víčko často i zdrojem rozhořčení.

Nová plastová víčka - „kravina“, nebo chytrý tah?

Nová plastová víčka jsou jedním z velkých témat internetových diskusí. Jedna taková se rozběhla například na srovnávacím portálu kupi.cz.

„To vymyslel naprostý bezmozek. Peníze vyhozené z okna,“ rozhořčil se v internetové diskuzi například Karel Logr.

Pevně přidělaná plastová víčka ale výrobcům nařizuje nový zákon. Důvodem je snaha o snížení plastového odpadu v přírodě. Díky tomu, že víčko zůstane připevněno na lahvi, má být zvýšena šance na recyklaci všech plastových částí nápojových obalů.

„Je to velmi rádoby ekologické. Od té doby, co jsem ho jednou vzteky urval, následně si poškrábal hubu, to řeším tak, že když si na cestě koupím pití, přeleju to okamžitě do vlastní lahve a plastové lahve s přidělaným víčkem vyhazuju do normálního odpadu, protože je u benzínky hned po ruce. Dělám větší bordel než dříve,“ reagoval ale v diskuzi rozhořčeně Karel Pecen.



Kritický byl i další příspěvek. „To mohl vymyslet jenom někdo, kdo nenávidí lidi a jenom vymýšlí, jak lidi naštvat. Já víčko vždy utrhnu. Ha, tak z jednoho kompletu máme tři kusy plastu (víčko, lahev a obal). Tihle zelení pomatenci mi již začínají pít krev,“ uvedl Václav Tržický.

Praktickou radu ale přidal Miroslav Šilhavý, podle něhož lidé často nepochopili, že víčko nemusí být připláclé přímo u hrdla. „Dá se lehce poodtrhnout a pak visí asi na třícentimetrové plastové „šňůrce", se kterou se pije naprosto v pohodě,“ vysvětlil.

PET lahvím trvá stovky let, než se rozloží.Zdroj: Shutterstock

Proč se musí plasty recyklovat

Jak před nedávnem uvedl web RTL Today, odpad z obalů je v Evropě rekordně vysoký a podle posledních aktuálních údajů v roce 2021 dosáhl ohromných 188,7 kilogramu na obyvatele – přibližně o 10 kilogramů více ve srovnání s rokem 2020.

„Podle Eurostatu vyprodukoval každý člověk v EU v roce 2021 35,9 kilogramu plastového odpadu, z toho jen 14,2 kilogramu bylo recyklován,“ připomenul web.

A týká se to i víček od PET lahví, které se pak snadno dostávají do volné přírody. A z té už je to pak kousek k tomu, aby mimo jiné ublížila zvířatům.

Britský zpravodajský web Daily Mail citoval Evropskou komisi: „Víčka od plastových lahví tvoří více než čtyři procenta plastů nalezených na evropských plážích.“

Tím, že se zajistí, aby láhev a uzávěr zůstaly pohromadě, EU doufá, že se obojí dostane do procesu recyklace.

Top 5 chyb při třídení odpadu:

Co může plastové víčko způsobit

Škodlivost plastových víček popsal i web známého ekologického společenství GreenPeace. Divoká zvěř je totiž velmi snadno může pozřít, jelikož je považuje za potravu. Jde o mořské želvy, velryby a mořské ptáky, jako je například albatros.

„Tyto nestravitelné materiály mohou způsobit zablokování jejich trávicího systému, což vede k hladovění, podvýživě a následně ke smrti. Plastové částice mohou také časem uvolňovat toxiny, což představuje další zdravotní rizika pro zvířata, která je pozřou,“ uvedl GreenPeace.

Novinka se nevyhnula ani Coca-Cole

Jedním z prvních producentů, kteří připevněná víčka zavedl, byla Coca – Cola. „Zavedení připevněných uzávěrů představuje milník na cestě společnosti ke snižování odpadu a podpoře recyklace,“ uvedla společnost na svých webových stránkách.

Podle Wall Street Journal společnost již dříve oznámila plán, že do roku 2030 bude pro obaly na své nápoje používat minimálně 50 procent recyklovaného materiálu. A nejpozději příští rok už budou všechny obaly prodávané tuto společností stoprocentně recyklovatelné.

Plastové obaly se rozkládají stovky let

Jak uvedla australská pobočka Světového fondu na ochranu přírody, plastové obaly se ve velkém množství používají teprve posledních 70 let. Za tu dobu ale způsobily velké globální znečištění. A to i proto, že se dlouze rozkládají. Jde o opravdu dlouhá období.

Rozkládání plastů ve volné přírodě:

Plastová taška – 20 let

Šálky na kávu s sebou – 30 let

Plastová brčka – 200 let

Plastové lahve – 450 let

Plastové kelímky – 450 let

Jednorázové plenky – 500 let

Kávové kapsle – 500 let



Podle Daily Mail se pak každý rok vyprodukuje kolem 359 milionů tun plastů, z nichž množství někde mezi 4,8 a 12,7 miliony tun skončí v oceánu.

Jak doplnil specializovaný web The Ocean Cleanup, nejvíce plastů spotřebovávají lidé v zemích s vysokými příjmy. Nicméně tyto země mají i poměrně účinné systémy pro likvidaci i recyklaci plastů. Na druhou stranu chudší země spotřebují méně výrobků uzavřených do plastů, ale už s takovým odpadem neumí dále nakládat. Proto jsou v tomto ohledu většími znečišťovateli životního prostředí než vyspělé země.