Nepříjemných turbulencí během letů bude čím dál více, upozorňují odborníci

Není to tak dlouho, co se při letu Air Canada zranily desítky cestujících kvůli náhlé silné turbulenci. Těchto nepříjemných vzdušných jevů přibývá. Podle Světové meteorologické organizace se počet turbulencí do roku 2050 nejméně zdvojnásobí. Zní to znepokojivě, ale co to bude pro pasažéry letecké dopravy opravdu znamenat?

Dne 12. července 2019 zasáhla letadlo společnosti Air Canada na trase z Kanady do Austrálie náhlá turbulence, která donutila posádku přerušit let a přistát v Honolulu. Podle agentury Reuters se zranilo asi 37 lidí, z toho deset skončilo v nemocnici. Většinou šlo o zranění v oblasti hlavy a krku. Na palubě letadla bylo 269 pasažérů a patnáct členů posádky. Podle Světové meteorologické organizace by se měla letecká doprava připravit na to, že podobné jevy budou častější. Uvedl to web Mother Nature Network. První přelet La Manche: Blériot riskoval dvojnásob, při pádu by nemohl plavat Přečíst článek › Turbulence jsou v atmosféře běžným jevem, jde v podstatě o vzdušné víry, které vznikají často tam, kde se střetávají vzduchové vrstvy s různou teplotou. Bývají proto silnější a častější právě v horkých letních dnech při vyšších teplotách vzduchu - slunce totiž ohřívá zemský povrch, který následně zahřívá vzduchovou vrstvu nad ním. Teplejší vzduch začne stoupat do vyšších nadmořských výšek a může vytvořit turbulenci. "S globálním oteplováním a silnějším ohříváním země bychom tak měli počítat s tím, že podobných atmosférických jevů bude přibývat," varuje Paul D. Williams z University of Reading, zabývající se atmosférou. Létejte, když je chladněji Chcete-li se vyhnout nepříjemnému házení letadlem, je lepší zvolit si pro let zimní období nebo alespoň večerní či časně ranní dobu. "Brzy po ránu není zemský povrch ještě ohřátý od slunce, takže pokud nefouká ostrý vítr, měl by být vzduch relativně klidný a bez vírů. Dobře se létá také navečer v době kolem západu slunce. Sluneční kotouč se v té době nachází v takovém úhlu, že nezahřívá povrchu, takže schází energie potřebná k nárůstu teplot a ke vzniku stoupajících ohřátých vzdušných vrstev. Atmosféra je tak stabilnější," uvedla k dané věci před časem americká Národní meteorologická služba. Z Letiště Praha letělo opět více lidí, hity jsou Amsterdam a Dubaj Přečíst článek › Pokud vám tedy turbulence vadí, je dobré letět jen na zimní dovolenou a pro tu letní zvolit jiný dopravní prostředek. Je však třeba pamatovat na to, že horký vzduch není jedinou příčinou vzniku turbulence. Vyvolat je může i pohoří nebo třeba bouřka. Je dobré si proto předem zkontrolovat předpověď počasí a podívat se, kudy má vést plánovaná letová trasa. To, jak silně případnou turbulenci pocítíte, může ovlivnit také volba místa, kde budete sedět. Nejméně se otřásají sedadla, která jsou u křídel, protože se nacházejí nejblíž ke středu hmoty letadla. Zůstaňte v klidu Zkušení piloti i výrobci letadel nicméně prohlašují, že není třeba se bát. Současná letadla jsou navržena i vyrobena tak, aby odolala i těm nejextrémnějším klimatickým podmínkám a výkyvům počasí a pro samotné piloty není turbulence nic zvláštního. "Při turbulenci se v kokpitu bojíte spíš o to, že si pasažéři rozlijí džus, než abyste čekali něco vážného z hlediska letu," napsal Patrick Smith, autor blogu Zeptejte se pilota. Z těchto deseti nejnebezpečnějších letišť světa budete mít noční můry Přečíst článek › Na druhé straně to neznamená, že by piloti nebrali turbulence vážně. Uvědomují si je, ale současné technologie a předpovědi jsou natolik pokročilé, že o nich vědí s dostatečným předstihem. Pokud už dojde při turbulenci ke zranění, je to většinou proto, že dotyční neměli zapnuté bezpečnostní pásy. V tomto směru je třeba poslouchat bezpečnostní hlášení letecké posádky.

Autor: Jaroslav Krupka