První snímky, které sonda New Horizons poslala, naznačovaly, že je planetka tvořena dvěma různě velkými koulemi. Nové detailní fotografie sice zachycují planetku částečně ve stínu, ale podle hvězd v pozadí vědci odvodili, že její tvar je mnohem nepravidelnější.

„Naše představa o Ultima Thule vycházela z omezeného počtu fotografií, které sonda poslala během dnů následujících po průletu. S tím, jak jsme dostali více dat, výrazně jsme změnili náš názor,“ řekl Alan Stern, šéf projektu New Horizons.

„Bylo by blíže k realitě, kdybychom řekli, že tvar Ultima Thule je plošší a podobá se spíše lívanečku. Mnohem důležitější však je, že nové obrázky nás postavili před vědeckou záhadu, jak se mohl takový objekt vůbec zformovat. Nikdy dříve jsme neviděli nic podobného, co by obíhalo Slunce,“ dodal Stern.

