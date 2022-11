Platíte u samoobslužné pokladny? Po slovech právničky se jim někteří vyhnou

Než půjdete v supermarketu zaplatit, zvažte, zda tak chcete učinit u samoobslužné pokladny. Radí to alespoň americká právnička Carrie Jerniganová. Zákazník se totiž velmi snadno může dostat do kategorie těch „kupujících“, kteří do obchodů přijdou krást.

Samoobslužné pokladny fungují v ČR necelých 15 let | Foto: Deník/ Martin Divíšek