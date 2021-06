U ranveje má v brzké době vyrůst takzvané autonomní městečko. „To bude místo, kde bychom chtěli testovat naše systémy v simulovaném běžném provozu. Budou tu křižovatky, kulisy domů, přechody pro chodce a další překážky, které by měly simulovat běžný provoz. A naše systémy v autech by ně měly umět reagovat,“ vysvětluje velmi zjednodušeně plány Gábor Iffland z firmy Valeo.

Firma provádí na letišti řadu testování svých systémů, které už nyní nabízí výrobcům aut. Některé z nich už jednotlivé značky do svých vozů zabudovávají. Jedná se například o adaptabilní tempomat. Systém dokáže zareagovat na vůz jedoucí před tím vaším, který jede jinou rychlostí.

Na vlastní kůži jsme se zúčastnili testu, při němž se vůz rozjede rychlostí až 70 kilometrů v hodině a před sebou má trať postavenou z kuželů. Před nimi řidič v plné rychlosti pustil volant a vůz díky navigačnímu systému využívajícímu kamery sám dokáže projet nastavenou trasu a řídit se. Volant se v autě pohybuje bez přičinění řidiče. „Všechny senzory na autě, které slouží k navigaci, si můžete vyfotit. Neukážeme vám jen to, co se skrývá v kufru. Tam je počítač s naším know how,“ vysvětlil zástupce technologické firmy.

Po letišti se pohybuje také stroj, kterému vývojoví inženýři říkají ufo. Na první pohled je zřejmě, že se jedná jen o maketu auta pohybující se na velmi nízkém podvozku. Pokus s ufem, který jsme viděli, slouží k reakci auta jedoucího za ním ve výrazně vyšší rychlosti. Účinné právě testované systémy dokážou rychleji jedoucí vůz bez přičinění šoféra přibrzdit tak, aby nedošlo ke srážce.

Další ukázka vyvíjeného systému se týkala zaparkování vozu. Bez řidiče, jak jinak. Šofér pouze přes telefon nastartoval vůz a přes dotykový displej pomocí příkazů se vůz dal do pohybu. Senzory garantují, že by neměl nabourat do kolem stojících aut.

Úpravy letiště

Firma spolupracuje se Středočeským krajem, kterému letiště patří. Podle stávajících představ by mělo brzy vyrůst zmíněné autonomní městečko, jehož součástí budou nejen simulace běžného provozu. „Máme připravenou investici více než 100 milionů korun. Součástí projektu budou také nové laboratoře a obecně zázemí pro vývojové inženýry. Stanovené úkoly máme na horizont 20 let, ale třeba se je podaří stihnout už za 10 let,“ uvedl Gábor Iffland.

Samotná ranvej letiště už prošla částečnou úpravou. Po stranách a místy i přes plochu jsou nové asfaltové pásy pro prováděné testy. Asfaltové pásy se z obou stran směrem dovnitř ještě rozšíří. Především organizátoři letních festivalů na milovickém letišti se však nemusí bát, že by je existence firmy testující systémy do aut budoucnosti nějak ohrožovala. „Máme ve smlouvě s krajem, že na určitý počet dnů v roce letiště uvolníme právě pro tyto akce,“ doplnil Iffland.