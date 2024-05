Řada lidí už intenzivně uvažuje, jak naplánovat dovolenou. Kdo se loni v srpnu trefil s tuzemskou dovolenou do upršené a chladné části srpna, zřejmě by rád věděl, jak se podobné nepříjemnosti letos vyhnout. Většina meteorologů včetně popupární Dagmar Honsové se shoduje: čeká nás další horké a suché léto s vlnami veder a bouřkami.

Tropické teploty v posledních letech k českému létu patří. | Foto: Deník/Michal Bílek

Co ovlivňuje počasí v Evropě?

Meteorologické léto startuje už 1. června, prázdniny pak budou podle výhledu opět teplotně nadprůměrné. „Takže se počasí od předchozích let příliš lišit nebude - počítat musíme jak s vlnami veder, tak s bouřkami,“ konstatuje meteoroložka Dagmar Honsová.

Připomíná, že v některých oblastech světa je možné charakter následujícího období odhadovat na základě různých indikátorů. Například podle toho, zda je v Tichém oceánu fáze oteplování El Niňo nebo fáze ochlazování La Niňa, lze v Austrálii předpovídat, jestli zdejší léto bude oproti normálu spíše deštivé, což způsobuje La Niňa, nebo naopak suché, k čemuž vede El Niňo.



Ve střední Evropě však podobné indikátory nejsou. Proměnlivost letního počasí záleží hlavně na konkrétním uspořádání tlakových útvarů nad Evropou a Atlantským oceánem.

„To může dát vzniknout zonálnímu proudění, tedy střídání teplejších slunečných a chladnějších deštivých období nebo naopak bude převládat anticyklonální situace, kdy se nad východní Evropou ustálí na delší období tlaková výše, která přinese malou oblačnost a vysoké teploty,“ vysvětluje Dagmar Honsová.

Do léta už sice není daleko, ale tropické teploty nás v dohledné době nečekají. „Nejvyšší odpolední teploty se do konce května budou pohybovat v širokém intervalu - od 15 do 25 stupňů Celsia. Těch 15 stupňů naměříme při trvalejším dešti, naopak na letní hodnotu se rtuť teploměru vyhoupne, pokud bude převládat jen malá oblačnost,“ říká Dagmar Honsová. Srážek však do konce května očekáváme hodně, a stejně tak se budou vyskytovat i četné bouřky.

Kdy vyrazit na dovolenou v Česku?

Sezonní výhledy počasí na léto, která vydávají velká evropská a americká centra potěší milovníky vysokých teplot - všechny tři letní měsíce by měly přinést kladnou teplotní odchylku. Největší odchylku zatím hlásí červen a červenec, měla by činit plus jeden až dva stupně. Srážkově by letošní léto výraznější odchylky přinést nemělo.

„Z toho lze usuzovat, že nás tak dlouhotrvající vlny veder jako například v roce 2018 nečekají, stejně tak nebude takové sucho jako v létě v roce 2015,“ podotýká Dagmar Honsová.

Tropické teploty však v posledních letech k českému létu patří. Podle statistik bývá nejteplejším a nejslunečnějším obdobím prázdnin přelom července a srpna.

Ve druhé polovině srpna se už rychle prodlužují noci a rána bývají chladnější. Závěr srpna ale bývá většinou také příjemný – zpravidla bývá polojasno s letními teplotami kolem 25 °C.

Letní bouře mohou být prudké a nebezpečné.Zdroj: se souhlasem Michaely Lassigové

Předpověď podle tání ledovců

Určit, jak se bude vyvíjet počasí během dlouhého období, je velmi obtížné. Zajímavou metodou předpovědi počasí je však sledování grónského ledovce. Studie uveřejněná nedávno na webu Weather and Climate Dynamics naznačila, že rychlost tání grónského ledovce může napovědět, jaké bude v Evropě léto.

Horké léto očekává i meteorologický portál Severe Weather Europe. „Nejsilnější anomálie a nejvíce tendencí k vlnám veder jsou ve střední a jižní části evropského kontinentu,“ uvedl. V těchto oblastech se nečeká mnoho srážek, počasí by mělo být spíše suché. Na severu Evropy by mělo pršet o něco více.

Studie sleduje, jak teplo, které panuje v Grónsku, způsobuje tání ledovců. Voda z ledovců stéká do Atlantického oceánu, a protože je teplejší než mořská voda, zůstává na hladině a snižuje výměnu tepla mezi vzduchem a mořem.

To vede k silnějším větrům v oblasti tání vody. V zimě větry vytvářejí severní posun v teplém Severoatlantském proudu, který je někdy považován za prodloužení Golfského proudu. V létě pak větry sledují směr proudu a jsou orientovány na sever.

„To pomáhá formovat typ podmínek rozsáhlé atmosférické cirkulace, které přinášejí nad Evropu teplejší a sušší počasí,“ vysvětluje hlavní autorka studie Marilena Oltmannsová.

Vzrůstající odtávání arktického ledu v posledních desetiletích by tak mohlo souviset se zvýšeným výskytem extrémního počasí ve středních zeměpisných šířkách.

A letos to zřejmě nebude jiné. Obzvláště vysoké teploty zasáhnou zejména jih kontinentu. „Na základě identifikovaného řetězce událostí očekáváme, že podmínky v oceánské atmosféře budou příznivé pro letošní neobvykle teplé a suché léto nad jižní Evropou,“ říká Marilena Oltmannsová.

Vše o počasí - NEZkreslená věda:

Zdroj: Youtube

Srpen byl nezvykle deštivý

Loňské léto se zařadilo mezi teplotně nadprůměrné. I když se vyznačovalo hlavně střídáním chladných a velmi teplých období, průměrná teplota dosáhla 21,9 °Celsia, takže odchylka od dlouhodobého průměru mezi lety 1775–2014 byla +2,9 °Celsia. „Loňské léto se s průměrnou teplotou umístilo na osmém místě za 249 dosavadních let od roku 1775, takže jen ve třech procentech případů bylo léto teplejší než letošní,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Červen a červenec byly výrazně srážkově podprůměrné, v srpnu naopak napršelo o 78 procent více srážek než je obvyklé. „Tento průběh znamenal rozvoj značného sucha během července, ale rychlý návrat k normálu během srpna,“ konstatoval portál Meteobox.