Jaké bude počasí o prázdninách? Dagmar Honsová ví, kdy čekat tropy

Meteorologické léto trvá už dva týdny a to astronomické se kvapem blíží. Přesto je počasí v Česku spíše jarní: noci jsou chladnější, dny oblačné nebo polojasné a denní teploty lehce přes dvacet stupňů. Na koupání to zatím moc není, ale je vcelku jisté, že se brzy dočkáme tropických dní a tepla i koupání užijeme dosytosti. Jaké bude počasí o letošních prázdninách? Prozradí vám to meteoroložka Dagmar Honsová.