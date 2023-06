První červnový víkend patřilo nebe nad Miskovicemi u Kutné Hory obřím modelům letadel. Stalo se tak po pěti letech od posledního ročníku tradičního sletu Top modelů, který se na místním letišti konal od roku 2003. Setkání veteránů pořádané miskovickým ARC Modelklubem si nenechalo ujít pětatřicet modelářů z celé republiky.

Modeláři Miskovice | Video: Jana Adamová

Od pátku do neděle tak bylo možné na zemi i ve vzduchu vidět různé modely letounů, nejčastěji v měřítku 1:2 - větroně z dílny předního českého stavitele Jindřicha Stejskala, moderní větroně z Kutné Hory, letadla z obou světových válek nebo proudová letadla poháněná kerosinem. Většina modelů tady váží 25 kilogramů a výš, a stíhačky dosahují rychlosti letu až 300 kilometrů v hodině.

„Pozval jsem všechny kamarády, je nás tu pětatřicet z celé republiky od Ostravy k Chebu. Ti, co tu tento víkend lítají, tu lítali i tenkrát, jen jim je teď o 20 let víc,“ řekl starosta a předseda Modelklubu Miskovice Petr Henčl.

Obnovit patnáctiletou tradici sletu Top modelů se ale letečtí modeláři nechystají. S věkem prý přišla jistá míra zodpovědnosti. „A to je ten střet, kdy řešíte jestli udělat bomba akci, nebo si to jen tak užít. My zvolili přátelské polétání,“ dodal Petr Henčl.