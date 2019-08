Historické poklady nalezli při rozsáhlé opravě Moravské a Hynaisovy ulice archeologové karlovarského muzea. Obě komunikace se totiž nacházejí poblíž chrámu sv. Máří Magdalény v samém centru lázeňské zóny. Unikátní lokalita tak mohla vydat cenné svědectví z doby, kdy zde ještě kostel sv. Maří Magdalény postavený v roce 1732 až 1736 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera nestál.

Archeologové objevili část základů původního kostela, který byl zbořen v roce 1730, a kosterní pozůstatky v místě bývalého hřbitova. „Fungoval do roku 1784. Za doby Josefa II. byl z hygienických důvodů zrušen, ostatky se zčásti exhumovaly a poté byly přeneseny do prostor pod chrám. Kostry, které jsme našli, nyní prozkoumají antropologové, poté budou umístěny do rakve a uloženy v podzemí chrámu,“ uvedl archeolog Jiří Klsák.