Podle archeologů byl tento typ pohřbu obvykle vyhrazen pro členy nejvyšších vrstev vikinské společnosti. Právě její příslušníci byli totiž zpravidla pohřbívání uvnitř lodi, a to společně s nejrůznějšími předměty i zvířaty – především koňmi, psy a ptáky. „V pohřebních lodích spočinula pouze malá skupinka lidí. Domníváme se, že se jednalo pouze o nejvýznamnější osoby své doby, protože nálezy těchto lodí jsou velmi vzácné,“ vysvětlil Seiler.

Až dosud bylo ve Švédsku objeveno asi deset pohřebních lodí, které byly datovány do období mezi roky 550 a 1050 našeho letopočtu. V některých případech k nim však čas nebyl příliš milostivý a v jejich pozůstatcích by loď na první pohled našel jen málokdo, připomněl server Science Alert.

