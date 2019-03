Nejedná se přitom o objev jen několika málo kusů, břidlicové podloží naleziště Qingjiang nedaleko řeky Danshui na jihu Číny skrývalo zhruba 30 tisíc fosilií z období před 518 miliony let. Svým rozsahem a důležitostí tak může nové naleziště konkurovat i Burgesským břidlicím v Kanadě, které v roce 1909 objevil paleontolog Charles Doolittle Walcott.

Odborníci podrobili důkladné analýze přes 4300 vzorků. Podařilo se jim prokázat, že se na místě nachází nejméně 101 druhů mnohobuněčných živočichů a osm druhů řas, přičemž více než polovina z nich byla pro vědce dosud neznámá.

Kambrická exploze

Předpokládá se, že první mnohobuněčné organismy se na Zemi objevily v období ediakary, které začalo před 635 miliony lety. Před zhruba 541 miliony lety pak na naší planetě dochází k jevu, kterému odborníci říkají kambrická exploze, která stála na počátku první fáze prvohor nazývané kambrium. Právě do této doby se totiž datují vůbec nejstarší nálezy celé řady dnes známých živočišných kmenů.

„Je to přesně tak, jak to zní. Najednou se během krátkého období 25 milionů let objevuje velké množství živočišných kmenů z mořských ekosystémů. Ty se pak později začaly vyvíjet do prakticky všech dnešních mnohobuněčných organismů,“ vysvětluje server Science Alert.

Dokonale zachovalé

Objev mezinárodního týmu vědců je unikátní zejména proto, že tamní fosilie jsou daleko lépe zachované než ty z Burgesských břidlic či dalšího čínského naleziště v Čcheng-ťiangu. Nebyly poškozeny procesem metamorfózy (přeměny) hornin ani zvětráváním.

Proces konzervace dávných tvorů proběhl tak dokonale, že se v kamenech dochovala i těla živočichů bez pevné schránky. „Většina nalezišť obsahuje zejména fosilie s ulitami,“ vysvětluje paleontoložka Joanna Wilfe z Harvardovy univerzity.

Zkameněliny z Qingjiangu jsou však zachovalé tak jedinečným způsobem, že je možné pozorovat detaily chapadel medúz či těl žebernatek. „Tohle je něco, čím je Qingjiang skutečně pozoruhodný a proč si zaslouží pozornost. Nabízí totiž pohled na úžasně detailní otisky včetně tykadel či očí,“ říká geobiložka Emma Hammarlundová.

Protože zkameněliny z tohoto naleziště pochází ze stejné doby jako ty z Čcheng-ťiangu, vědci věří, že rozdíly mezi nimi mohou naznačit, jak odlišnými směry probíhaly vývoje tamních ekosystémů.

Další objevy čekají

Fosilie v Qingjiangu byly objeveny již v roce 2007 a vědci od té doby usilovně pracují na jejich analýze a zaznamenávání. Stále však před sebou mají velký kus práce. Zároveň plánují další výpravy do terénu, v budoucnu se tak můžeme dočkat i dalších jedinečných objevů.

„Nevíme, co tam venku ještě leží uchované v kameni, ale jedna věc se zdá být jistá. Tento objev představuje velký krok k pochopení evoluce života,“ uzavírá Science Alert.