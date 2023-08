V rámci dělby práce uvnitř Varšavské smlouvy se Polsko dlouhá léta specializovalo na vývoj a výrobu vrtulníků. I Armáda České republiky provozuje několik tamních helikoptér W-3A Sokol, což jsou hluboce modernizované verze starších sovětských Mi-2. Jako takové Polsko provozovalo velkou vrtulníkovou flotilu strojů Mil, zejména typů Mi-8/17. Nyní se jich jak polská armáda, tak námořnictvo hromadně zbavují.

Polský vrtulník Mi-17 přistává v táboře Am Nabak v Čadu. | Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej, Public domain

Během konference Defence24 Day oznámil vrchní inspektor polského vojenského letectva brigádní generál Ireneusz Nowak, že se plánuje nákup 22 víceúčelových vrtulníků Agusta-Westland AW101. Budou je používat jednotky podřízené 25. aeromobilní jezdecké brigádě spolu s nově pořízenými víceúčelovými vrtulníky AW149.

Zatímco menší AW149 mají převážený výsadek podporovat sadou palubních zbraní, AW101 plně nahradí typy Mi-8 a Mi-17 v transportní roli. Jsou totiž právě tak velké a právě tak výkonné, jako legendární sovětské stroje.

Pozemní síly přitom budou už druhým uživatelem typu AW101 v polské armádě. Prvním je námořnictvo, které si pořídilo čtyři stroje ve verzi pro protiponorkový boj se schopností plnit úkoly bojového pátrání a záchrany (ZOP-CSAR). Vrtulníky budou dodány do konce letošního roku a jejich formálním dodavatelem je polská společnost PZL Świdnik, kterou vlastní italský Leonardo Helicopters.

Polský„AWACS“

Airborne Early Warning and Control (AEW&C) je v anglické vojenské terminologii označení pro létající středisko velení a řízení, zjednodušeně řečeno letoun, který umožňuje získávání informací s pomocí výkonného radaru a další elektroniky. Poskytuje možnost kontroly řízení vzdušného prostoru a řízení letového provozu, přičemž získané informace mohou být využity k navádění letounů protivzdušné obrany na cíle a k řízení vojenských leteckých operací.

Letoun Saab 340 AEW, letoun včasného varování.Zdroj: Gnolam, CC by 3.0

Počátky systému AEW&C lze vysledovat až do konce 2. světové války, konkrétně do roku 1944, kdy britské letectvo začalo používat upravené bombardéry Wellington pro sledování Severního moře. Masovější využití systémů AEW přišlo později ze strany leteckých složek amerického námořnictva na přelomu 60. a 70. let 20. století ze strany sovětského a amerického letectva. Později se k činnosti systémů AEW připojili někteří členové NATO. V současnosti jej využívá velké množství vojenských letectev, které si pořízení a provoz takového systému mohou dovolit.

Zdroj: DeníkVětšina letounů s výkonnějším řešením se vyznačuje charakteristickou kruhovou nástavbou nad trupem, tento typ letounů se označuje jako AWACS (Airborne Warning And Control System), v překladu Letecký výstražný a kontrolní systém. Ačkoli zejména laická veřejnost říká všem letadlům tohoto typu zjednodušeně AWACS, v posledních letech kruhovité antény nahrazují pevné instalace radaru, nejčastěji integrované přímo do nadstavby podélného tvaru případně integrované do trupu.

Tyto změny umožnila miniaturizace elektroniky, nutné ke snímání a také zavedení radiolokátorů s elektronicky vychylovaným paprskem, který je řízen počítačem, namísto standardního mechanického vychylování, k jakému dochází u konvenčních radiolokátorů, včetně čočkovitého radaru na letounech AWACS.

Kromě nákupu vrtulníků oznámil během konference Defence24 Day inspektor polského letectva brigádní generál Ireneusz Nowak, že Polsko zařadí do výzbroje také tento typ letounů včasné výstrahy. Jmenoval dokonce i nakupovaný typ, půjde o švédské letouny včasné výstrahy a řízení Saab 340 AEW. Už před několik týdny naznačil, že se Švédy probíhají pokročilá jednání o pořízení letounů včasné výstrahy pro Polsko, ministr obrany Mariusz Błaszczak.

Polsko má v rámci naléhavé operační potřeby získat od Švédska již vyrobené letouny Saab 340 AEW, přičemž se bude jednat o dva stroje. Vzhledem k tomu, že Polsko netrvalo na výrobě nových kusů, ale spokojí se se staršími, které již provozovalo Švédsko, znamená to, že tyto letouny budou s největší pravděpodobností schopny být dodány do Polska relativně rychle, aby mohly vyplnit mezeru ve schopnostech, pokud jde o průzkum polského vzdušného prostoru. Ten bude nově střežen nikoli jen ze země, ale také ze vzduchu.

Saab 340 AEW

Letouny Saab 340AEW používá švédské letectvo již od 90. let minulého století a vyvážejí se mimo jiné i do Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie. Švédské stroje tohoto typu prošly modernizací (současná konfigurace byla přijata do výzbroje v roce 2010) a jsou interoperabilní (schopné spolupracovat se systémy NATO, včetně systému datového přenosu Link 16), na což kladl výrobce velký důraz a což bylo mnohokrát testováno. Švédové tento typ hodlají nahradit novějšími letouny Globaleye s většími bojovými schopnostmi.

V rozhovoru pro médium organizující konferenci Defence24 mluvčí polské Agentury pro vyzbrojování podplukovník Krzysztof Płatek potvrdil, že se jedná o letouny, které již bylyl vyrobeny a dodal, že budou modernizovány tak, aby splňovaly požadavky polského letectva. Ačkoli jednání o jejich pořízení probíhají přímo se společností Saab, nebylo zatím uvedeno, ve které zemi byly dříve používány. Obecně se předpokládá, že jde přímo o Švédsko.

Dodávka letounů Saab 340 bude pro polské letectvo posilou, alespoň v krátkodobém horizontu. Země totiž doposud tento typ letounů neprovozovala, pokud pomineme její účast na společné flotile letounů E-3 Sentry NATO. I generačně o něco starší letouny, jako je Saab 340 AEW, jsou schopny detekovat nízko letící cíle (například střely s plochou dráhou letu) na vzdálenost několika set kilometrů, zatímco pro pozemní radary, které provozuje polská armáda, je tento dosah menší než 50 kilometrů pro objekt letící ve výšce 100 metrů a za dobrých podmínek.

Polsko bude i po tomto nákupu využívat letouny včasné výstrahy NATO a letouny spojeneckých vzdušných sil, které sdílejí informace, přičemž si tam uvědomují, že zejména po vypuknutí plnohodnotné války na Ukrajině je důležité tyto kapacity udržet a rozšiřovat. Polská Agentura pro vyzbrojování i proto nevylučuje ani nákup nových letounů s vyššími bojovými schopnostmi v budoucnu.