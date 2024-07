info Zdroj: Deník Přečtete si články od známého vojenského analytika.

Po vypuknutí války na Ukrajině ruská armáda používala masivní raketové údery na ukrajinské vojenské i civilní cíle. Každý den vzlétaly desítky balistických raket středního dosahu typů Iskander, Točka a dalších. Vzhledem k omezené schopnosti Evropy bránit se podobným hrozbám a přítomnosti silně vyzbrojené kaliningradské enklávy de facto uprostřed evropského prostoru, přišli nejvyšší němečtí představitelé s návrhem vytvořit společnou iniciativu, která by těmto hrozbám bránila.

Mezi zeměmi, které k akci přistoupily hned zpočátku je také Česká republika, i když není zcela jasné, jakým způsobem se chce do celého systému zapojit. Každopádně všichni zakládající členové byli zároveň členy NATO. Později k iniciativě přistoupily Řecko a Turecko, Finsko, v únoru 2023 Dánsko a Švédsko a v červenci 2023 dokonce i neutrální Rakousko a Švýcarsko. V jejich případě to zejména v Rusku vyvolalo otázky ohledně jejich další proklamované politické a vojenské neutrality.

Francouzi nesouhlasí

V dobách, kdy Německo vedla z budovy spolkového kancléřství Angela Merkelová, se intenzivně rozvíjela spolupráce Německa s Francií na strategických otázkách, včetně otázek vojenských. Po jejím odchodu tyto snahy mírně ochladly, čehož důkazem je také postoj Francie k německé iniciativě.

Francie ji zpochybňuje s poukazem na přílišnou závislost současných plánů na mimoevropském vybavení a technologiích. Bylo naznačeno, že francouzská vláda je nespokojena s tím, že z European Sky Shield Initiative (česky iniciativa Evropský nebeský štít, zkráceně ESSI), jak se nový systém nazývá, je vyloučen výkonný francouzsko-italský protiletadlový systém SAMP-T. V červnu 2023 tak Francie předložila protinávrh a uprostřed Evropy vznikla politická trhlina, když se zejména velké evropské státy (Francie, Itálie, Španělsko, Polsko) k iniciativě nepřipojily.

To se změnilo letos na jaře, kdy plán na přistoupení k programu ohlásila polská vláda Donalda Tuska.

Schopnosti nebeského štítu

Cílem programu ESSI je vytvoření několikavrstvé integrované protivzdušné obrany s důležitým přesahem proti balistickým raketám. Systém má mít tři základní stupně, které budou tvořit obranu krátkého, středního a strategického dosahu.

První úroveň má zajišťovat německý protiletadlový systém IRIS-T SLM, což je upravená protiletadlová řízená střela s IRIS-T infračerveným navedením umístěná na pozemním odpalovacím zařízení. IRIS-T má skvělou pověst zejména díky relativně velkému dosahu, výjimečné manévrovatelnosti a díky unikátnímu systému zachycení cíle a porovnání jeho siluety s interní databází nepřátelských letounů také minimální možnosti rušení.

Druhou úrovní se mají stát americké systémy MIM-104 Patriot v modernizovaných verzích. Patriot je už od 90. let etalonem výkonné protivzdušné obrany středního a dalekého dosahu, země jako Německo jej včlenily do svých systémů a opakovaně modernizovaly. Zde je dobré připomenout, že podle zákulisních informací americká vláda nabízela systém Patriot pro posílení české protivzdušné obrany také naší vládě, ta však údajně odmítla kvůli značným nákladům na zavedení tohoto systému. Česká republika se tak bude nadále spoléhat na o něco slabší izraelský systém SPYDER, který má do země dorazit v nejbližších měsících. Bude však nutné jej doplnit výkonnějším systémem, protože nejsilnější rakety, které Česko nakupuje, mají dosah pouze 80 kilometrů.

Třetí úrovní systému ESSI má být ryze protiraketový štít. Německo, které celý projekt vede, nakonec z možných řešení vybralo oceňovaný izraelský strategický systém Arrow 3, který je schopen napadat vysoko letící cíle včetně balistických raket. V červnu 2023 německý Bundestag schválil investici téměř 4 miliardy eur na pořízení protiraketového systému Arrow 3, smlouva byla podepsána v listopadu loňského roku. Celý systém má být dobudován v následujících pěti letech.

Přistoupení Polska

Vzhledem ke geostrategické pozici České republiky se velmi významným stalo přistoupení Polska, které před pár dny oznámil tamní premiér Donald Tusk. Pokud je jedním z cílů systému ochrana před raketami z oblasti Kaliningradu, je pro Česko severní soused přirozeným nárazníkem, který může tuto hrozbu se svými protiraketovými zdroji výrazně omezit.

Polský předseda vlády rovněž uvedl, že Varšava pozorně sleduje izraelské zkušenosti s protivzdušnou obranou, neboť ruská invaze na Ukrajinu urychlila snahy Polska o rozvoj svých kapacit v rámci této oblasti. „ESSI funguje mimo jiné s využitím izraelských systémů. V případě Izraele bylo více než 90 % raket, dronů, balistických raket (při útoku z Íránu – pozn. red.) zasaženo mimo jiné díky systému Irone Dome. Tento systém funguje,“ uvedl Tusk.

V souladu s dosavadními investičními plány se má polská protivzdušná obrana má opírat o systém středního dosahu Wisla, který obsahuje baterie Patriot, spojené s dalšími dvěma vrstvami protivzdušné obrany. Mezi ně patří komplet krátkého dosahu Narew, založený na britských střelách CAMM, a také odpalovací zařízení iLauncher od evropského konsorcia MBDA a baterie velmi krátkého dosahu Pilica+ vyvinuté polským obranným průmyslem.

Přistoupení Polska, tedy další velké evropské země, k iniciativě, je každopádně významným politickým impulsem a výzvou ostatním silným zemím Evropy, aby se k programu připojily také.