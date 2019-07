Liščinu dobrodružnou anabázi zaznamenali vědci z Norského polárního institutu a Norského institutu pro výzkum přírody, kteří ji zachytili ve svém blogu a následně ji i publikovali v časopise Polar Research.

Šla daleko. A šla rychle

"Mysleli jsme si, že to snad ani nemůže být pravda," uvedla pro web Mother Nature Network výzkumná pracovnice Eva Fugleiová. Podle ní vědci nemohli uvěřit zejména rychlosti, s jakou liška putovala. Dokonce zvažovali, jestli do výzkumu nevstoupil nějaký další faktor, který by rychlost ovlivnil. Ale lodí se zvíře vézt nemohlo, protože procházelo oblastí ledu, a nebyla ani jiná pravděpodobná vysvětlení, která by její rychlost zdůvodnila - kromě jediného: že prostě běžela tak rychle.

"Zkrátka nám nezbylo nic jiného, než držet krok s liškou," uvedla Fugleiová.

Výzkumníci vybavili mladou lišku loni v březnu speciálním obojkem se satelitním sledováním, načež ji na západním pobřeží Západního Špicberku, největšího ostrova souostroví Špicberky, vypustili do volné přírody. Liška si to pak namířila nejdřív na východ přes souostroví a později po mořském ledovci na sever do prostoru Severního ledového oceánu. O 21 dní později dorazila do Grónska. Když se vědci podívali na data ze satelitního obojku, poprvé užasli - drobné zvíře urazilo za tři týdny impozantní vzdálenost 1512 kilometrů.

Jenže tím celá výprava teprve začala. A pokračovala dál: liška pokračovala rázným pochodem dalších 1900 kilometrů, kdy mimo jiné překlusala v ostrém tempu celé Grónsko. Po 76 dnech dorazila na kanadský Ellesmerův ostrov, ležící v severní části ostrovů královny Alžběty.

Podle vědců vedl lišku při její pouti ze všeho nejvíc hlad, protože tyto polární šelmy jsou známé tím, že v době nedostatku zvěře putují při hledání potravy na dlouhé vzdálenosti. A třebaže tato liška došla ještě dál než jiné jejího druhu, vědce tolik nešokovala délka jejího pochodu, jako spíš neuvěřitelná rychlost, kterou vyvinula.

Podle záznamů urazila denně víc než 46,3 kilometru včetně vrcholného výkonu při překročení ledovcového štítu, kdy uběhla 155 kilometrů za jediný den. "Jde o nejvyšší rychlost pohybu, jaká kdy byla u tohoto druhu zaznamenána," uvádějí vědci. Dosavadní rekord podle nich držela dospělá samice polární lišky z Aljašky, která za jeden den ušla 113 kilometrů - mladá liška byla teď 1,4krát rychlejší.

Třebaže přes Grónsko zvolila šelma ostré tempo, pravděpodobně kvůli nedostatku potravy, několikrát na své cestě také výrazně zpomalila. Podle vědců mohla čekat na příznivější počasí, nebo konečně narazit na dobrý potravinový zdroj.

Trochu nejasné také zůstává, co liška dělala v posledních měsících až doteď, protože její sledovací obojekt přestal zasílat data v únoru 2019. Pravděpodobné je, že si musela začít zvykat na novou stravu, protože polární lišky na Ellesmerově ostrově se živí převážně lumíky, tedy drobnými arktickými hlodavci, zatímco polární lišky na Špicberkách žerou kromě vnitrozemské kořisti, jako jsou ptáci, zejména to, co jim přináší moře, tedy ryby, mršiny tuleňů a bezobratlé živočichy vázané na mořské prostředí.

Tající ledovce lišky ohrožují

Studie této konkrétní liščí výpravy je součástí širšího, dlouhodobého výzkumného projektu s názvem Klimaticko-ekologická observatoř pro polární tundru, jehož cílem je přijít na to, "jak dopady klimatických změn ovlivňují potravinové řetězce v polárních oblastech".

Podle vědců stoupají teploty v Arktidě dvojnásobně nad globální průměr, což vyvolává kaskádovité změny ovlivňující existenci mnoha živočišných i rostlinných druhů a ekosystémů. Podle údajů z družic NASA se polární ledovec v současnosti zmenšuje tempem zhruba 13 procent za desetiletí a za posledních 12 let zaznamenal 12 největších úbytků.

Vědci se tak obávají, že lišky na Špicberkách se tak mohou ocitnout v podobné situaci jako nyní izolované populace lišek na Islandu a na malých ostrovech v Beringově úžině. Ty byly dřív díky možnosti pohybu po ledovci propojeny s dalšími liščími populacemi, ale kvůli tání ledovců tuto možnost ztratily. Špicberským liškám hrozí podobný osud.