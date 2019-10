Dominik Czernia pracuje jako fyzik v Ústavu jaderné fyziky v polském Krakově. Pro tvorbu online kalkulátoru, vypočítávajícího "naděje lidstva v boji proti upírům", se podle svých slov rozhodl poté, co viděl studii mezinárodního vědeckého týmu, kteří zkoumali matematické modely interakcí mezi živočišnými druhy, přičemž se zaměřili konkrétně na možnost "mírového soužití upírů a lidí na základě odvozených modelů z beletrie a filmu".

"Byl to časově docela náročný projekt. Začal jsem tím, že jsem našel zajímavý dokument týkající se upírů, kde autoři jemně naznačovali existenci upírů založenou na skutečných datech. To mě zaujalo, takže jsem se to rozhodl vědecky ověřit pomocí známého modelu teorie predátorů a kořisti, založeného na teorii her. Bylo to náročné, a protože jsem se ve svém volném čase soustředil na tvorbu kalkulátoru, trvalo mi asi měsíc, než jsem všechno dokončil," uvedl Czernia pro web Science Alert.

Upíři proti lidem. Kdo zvítězí?

Výsledkem jeho činnost se stal zábavný online kalkulátor, při jehož tvorbě se Czernia inspiroval zejména slavným románem Brama Stokera Drákula a knihou Prokletí Salemu Stephena Kinga. Použil model predátora a kořisti, který vyjadřuje závislost množství kořisti na množství predátora (čím více přibývá kořisti, tím více s jistým zpožděním přibývá predátora. Větší množství predátora zvýší tlak na kořist, jíž tím pádem začne ubývat, a s jejím klesajícím množstvím posléze klesne i množství predátora, jemuž ubývá potrava. S úbytkem predátorů se pokles kořisti zastaví a její množství začne opět stoupat).

V kalkulátoru pak Czernia vyšel z toho, že v roce 1897, kdy byl poprvé vydán Drákula, žilo na světě asi 1650 milionů lidí, a pro potřeby hry předpokládal na počátku pouze jednoho upíra. Ten útočí na oběť, jež se po vysání krve stává nakonec dalším upírem.

Výsledkem pečlivé práce s využitím vědeckých postupů je hra, v níž si mohou lidé vyzkoušet, zda proti upírům přežijí, přičemž vstupní parametry (velikost populace, počet upírů, přítomnost či nepřítomnost "zabijáků upírů") mohou měnit.

"Absolutně žeru ‚tradiční‘ nelítostné upíry, jako je Drákula, ale v posledních letech se v literatuře a filmu vyrojilo i hodně dalších zajímavých uchopení tohoto tématu," podotkl k tomu Czernia. Podle Science Alert je docela zábavné sledovat, jak lze s pomocí vědeckých grafů a čísel vyprávět příběhy o válce mezi lidmi a upíry.

"Kombinujeme tu dvě věci, které mě opravdu fascinují: fikci a vědu. Líbí se mi, že i na ty nejpřekvapivější nápady můžeme aplikovat matematické modely. A popis upíří apokalypsy pomocí diferenciálních rovnic je pro mě v tomto směru rozhodně vrchol," dodal Czernia.

Matematická odpověď? Vyhrají upíři

A jak tedy střetnutí lidí a upírů ve světle matematických modelů dopadá? Bohužel ne příliš optimisticky - podle většiny modelů je opravdu těžké lidem proti upírům nějak pomoci. V drtivé většině případů upíři Zemi opravdu zcela ovládnou.

"Pokud upíří armagedon někdy vypukne, můžeme odnynějška alespoň předpovídat výsledek," podotýká Science Alert.