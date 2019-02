Italským archeologům se podařil na místě, kde se nacházelo starověké město Pompeje, další unikátní objev. V troskách jedné ze zdejších budov odkryli fresku, která zobrazuje hrdinu z řecké mytologie Narkissa, známého u nás spíše jako Narcis. Jméno mladíka, který se podle legendy zamiloval do vlastního odrazu na vodní hladině, se dodnes používá jako označení pro samolibého člověka.

„Je záměrně luxusní a zřejmě se datuje do období posledních let Pompejí. Dokazuje to jedinečný stav zachovalosti barev,“ řekla o nově objevené fresce agentuře ANSA ředitelka pompejského naleziště Alfonsina Russo.