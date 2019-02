Opportunity o sobě dal naposledy vědět 10. června 2018. Od té doby vědci NASA poslali na Mars více než 835 příkazů, ale ani na jeden z nich nedostali od roveru žádnou odpověď. Naděje na jeho znovuobnovení tak postupně klesly k nule. Pokud jsou totiž solární panely pokryty vrstvou prachu, není již vozítko schopno nabíjet své baterie a pracovat.

Padlo proto rozhodnutí provést ještě jeden poslední pokus. V noci na středu tak odeslali vědci směrem k Marsu poslední sérií příkazů s tím, že pokud se během středy nedočkají odpovědi, znamená to pro Opportunity konec. „Myslím, že se s roverem Opportunity můžeme rozloučit,“ předpověděla na twitteru astrofyzička Gemma Lavenderová. A nyní je jasné, že měla pravdu.

„Jeden z nejúspěšnějších a nejdéle trvajících prvků meziplanetárního výzkumu, náš Mars rover Opportunity, téměř po 15 letech zkoumání povrchu Marsu končí,“ informovala NASA na svém twitterovém účtu.

