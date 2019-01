Rover Opportunity působí na Marsu již šestnáctým rokem a za tu dobu významně přispěl k jejímu poznání. Loni v červnu se však po povrchu planety přehnala prachová bouře, která zuřila na ploše cca 35 milionů čtverečních kilometrů. Podle dostupných informací byla také mnohem silnější než ta, které stařičký rover Opportunity čelil v roce 2007.

Kvůli bouři nedosáhly na Mars sluneční paprsky, ze kterých Opportunity nabíjí své baterie. NASA se proto rozhodla uvést vozítko do úsporného režimu, který udržel v chodu základní funkce, ale vypnul vědecké operace a další nástroje.

Tímto způsobem pak mohl rover ušetřit spoustu energie a tím udržet v chodu tepelná tělesa, která chrání některé důležité součástky před chladnými teplotami. Jakmile bouře ustoupila, mělo být opět možné využívat Slunce k dobití baterií a znovu vozítko oživit. To se však nestalo a zatím není jasné proč. Podle kosmických inženýrů existují desítky možností, proč Opportunity neodpovídá. Například solární panely mohou být natolik zaprášené, že není možné je ze Slunce nabít, případně mohla bouřka poškodit nějakou důležitou součástku.

New commands are being sent to the @MarsRovers Opportunity in an attempt to compel the 15-year-old Martian explorer to contact Earth. The commands address low-likelihood events that could prevent the rover from transmitting. Details: https://t.co/SlFug8Pwgb pic.twitter.com/6fM4tL7Dzp