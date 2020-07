Podle nového výzkumu mohou postapokalyptické nebo katastrofické filmy pomoci svým fanouškům i při zvládání pandemické situace, podobné té, jaká na některých místech světa nastala při výskytu nového typu koronaviru.

"Pokud je to dobrý film, vtáhne vás do děje, který vnímáte z perspektivy jeho hrdinů, takže si nevědomě zkoušíte různé scénáře," řekl britskému deníku The Guardian psycholog Coltan Scrivner z Chicagské univerzity, který se specializuje na chorobnou zvědavost. "Myslíme si, že se tak lidé zprostředkovaně učí. Tak nějak to bylo s nedostatkem toaletního papíru - prostě věděli, co si koupit."

Filmy vám přehrají krizové situace

Podle autorů nové, zatím nerecenzované studie nám knihy a filmy pomáhají prostřednictvím vymyšleného příběhu orientovat se ve skutečných situacích, k nimž ve světě dochází. A přestože nás v reálném životě jen ztěží ohrozí mimozemšťané nebo zombie, fantazijní příběhy o nich nám nabízejí možnost "přehrát si" takový nebezpečný otřes v bezpečí obývacího pokoje a duševně se na něj připravit.

Aby vědci zjistili, zda se sledování filmů opravdu nějak odráží v reálném světě, oslovili 310 dobrovolníků s otázkami, jakým filmům dávají přednost, jak se připravovali na pandemii a zda od té doby zažili nějaké stavy úzkosti, deprese, podrážděnosti nebo nespavosti.

Cílem bylo vyzkoušet, zda hororové či postapokalyptické filmy, jež se k současné krizi celkem hodí, dokážou své diváky na takovou situaci připravit lépe než je připraven někdo, kdo je nesleduje. A ukázalo se, že opravdu ano.

Lidé, kteří se zájmem sledovali filmy jako třeba Nákaza z roku 2011 (film o rychlém šířením smrtelného, vzduchem přenosného viru), byli podle výzkumu během karantény odolnější. Psychologové se v rámci studie dotazovali i na jejich věk, pohlaví, vztah k filmů a další osobnostní charakteristiky, přičemž našli indicie, podle nichž jim s lepším vypořádáním se se situací pomohl právě zážitek s děsivými imaginárními událostmi z filmu.

"Ponořením se do vymyšleného světa postapo filmů (například filmů o životě po mimozemské invazi, po ničivé apokalypse nebo filmů, v nichž vystupují zombies) vstřebáváme informace o tom, jak se lidé, ať už vědomě či mimoděčně, chovají tváří v tvář pandemii. Někteří psychologové se domnívají, že tyto informace mohou být cenné i v reálném světě. Mohou nás například seznámit s tím, jaké sociální konflikty mohou v chaosu nastat, na které instituce se lze skutečně spolehnout, a co se stane, pokud lidé jednají sobecky nebo naopak, pokud vzájemně spolupracují," píše web Science Alert.

Podle tohoto webu došlo během prvních týdnů, kdy se začalo mluvit o světovém rozšíření nemoci COVID-19, k obrovskému nárůstu počtu lidí, kteří si na internetu pustili právě film Nákaza, jenž je celkem realistickým zobrazením smrtící virové pandemie.

"Díky většímu sklonu shromažďovat informace o nebezpečných jevech mohou chorobně zvědaví jednotlivci načerpat více znalostí a osvojit si více strategií, které jim mohou v nebezpečných situacích reálného života dobře posloužit," píší autoři nové studie.

Díky hororům byli lidé odolnější

Milovníci hororových filmů nebyli podle ní na krizi připravenější, avšak jejich fandovství zřejmě způsobilo, že byli psychicky odolnější a méně úskostliví. Fanoušci postapokalyptických filmů se na pandemii dokonce i lépe připravili, takže do jejich životů vstoupila méně rušivě.

"Zjistili jsme, že fanoušci hororových filmů projevili během pandemie větší odolnost a milovníci "postapo" žánrů nejen odolnost, ale i připravenost," uvádějí autoři studie, publikované na úložišti nerecenzovaných vědeckých textů PsyArXiv.

Web Science Alert nicméně upozorňuje na to, že sledování podobného druhu filmů může souviset i s naší touhou po větším vzrušení a že řada filmů pandemického žánru má za cíl lidi spíše vystrašit, než je seznámit s pandemií jako s reálným jevem. Takže byť se fanoušci těchto filmů zdají být připravenější, mohou propadnout i zbytečné ostražitosti, což může mít psychické následky.

"Naše zjištění podporují myšlenku, že beletrie může představovat užitečnou simulaci jak konkrétních jevů, jako v případě pandemických filmů, tak obecně děsivých scénářů, jak je tomu u hororových filmů. Zkušenosti s těmito scénáři lze využívat jednak pro osvojení a procvičování specifických dovedností, které jsou vhodné pro konkrétní situace, jednak pro získávání obecnějších schopností spojených se zvládáním emocí," uzavírají autoři studie.