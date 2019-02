Pozor na další podvodnou aplikaci z Google Play. Může vám vyluxovat účet

Kybernetičtí zločinci znovu zaútočili na klienty bank v Česku. A to prostřednictvím infikované aplikace. Nástroj pro překládání textu Word Translator, který byl k dispozici v oficiálním obchodě Google Play, se snaží z mobilního zařízení s operačním systémem Android odcizit jejich přihlašovací údaje pro vzdálený přístup do bankovního účtu. Aplikace před odstraněním z obchodu Google Play měla více než 10 tisíc stažení. V tiskové zprávě to uvedla antivirová firma Eset.

„Podařilo se nám zachytit nástroj, jehož oficiální funkcí mělo být překládání textu. Na základě naší interní analýzy můžeme říci, že původně legitimní aplikace byla v průběhu času opět tzv. ztrojanizována. To znamená, že se po některé z jejich aktualizací stal z aplikace World Translator tzv. trojský kůň,“ uvedl technický ředitel Esetu Miroslav Dvořák. Trojský kůň umožňuje útočníkům stáhnout do chytrého telefonu s operačním systémem Android nebezpečný obsah, což se také dělo. Další podvodná aplikace v Česku. Terčem bylo online bankovnictví uživatelů Přečíst článek › Z pohledu škodlivého kódu, který útočníci použili, jde o prakticky stejnou hrozbu, jakou byla aplikace QRecorder z loňského září nebo Blockers call 2019 z ledna tohoto roku. „Celý scénář je totožný s podvodnou aplikací QRecorder či Blockers call 2019,“ dodal Dvořák. Program v telefonu čeká na zašifrovaný příkaz útočníka, na základě kterého vykoná požadovanou aktivitu. V první fázi škodlivý kód zjišťuje, zda jsou v telefonu aplikace, které mohou být pro útočníky zpeněžitelné a nemusí jít pouze o bankovní aplikace. Telefony s Androidem opět v ohrožení. Řádí v nich falešné bankovní aplikace Přečíst článek › Následně je do telefonu stažen modul, který vytvoří tzv. neviditelnou vrstvu nad cílovou aplikací, například internetovým bankovnictvím, a snímá přihlašovací údaje uživatele. Útočníci dále mají přístup do SMS zpráv, které jsou nejčastějším druhým ověřovacím faktorem při převodech peněz. Útočníkům tedy nic nebrání, aby si vzdáleně posílali peníze z účtu napadeného uživatele na cizí bankovní účty bez jeho vědomí. Polovinu všech incidentů v souvislosti s podvodnou aplikací zaznamenal Eset na zařízeních uživatelů v České republice, 40 procent v Polsku a méně než pět procent v Itálii, Mexiku a Austrálii. Česko se stává cílem stále častěji Za posledních šest měsíců informují analytici společnosti ESET o třetí takové hrozbě. Naplňují se tak předpoklady, že prvně detekovaný QRecorder byl pilotní kampaní útočníků. Nyní v drobných obměnách opakují totožný model. Čeští uživatelé mobilního bankovnictví jsou v ohrožení. ESET varuje před virem Přečíst článek › „Útočníci v tomto případě cílí především na uživatele z České republiky. Škodlivý kód je zaměřen na bankovní aplikace největších bankovních domů působících na našem území a poměr detekcí toto cílení potvrzuje. Kromě toho je i v náhledu aplikace v Google Play zřetelně vidět český text,“ vysvětlil Lukáš Štefanko, bezpečnostní analytik společnosti ESET. „Neznamená to ale, že by útočník byl přímo z České republiky či z Polska, kam útočníci rovněž cílili. S určitostí prozatím můžeme říci pouze to, že se stále opakuje stejný scénář, který jsme ale schopni okamžitě detekovat a ve spolupráci s bankovními domy zajistit ochranu uživatelů a jejich finančních prostředků,“ doplnil Štefanko. Bezpečnost na internetu? Čechy trápí nevyžádané reklamy i skrytá těžba kryptoměn Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce