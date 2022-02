Toho, že se nejspíše nejedná o Falcon 9, si jako první všiml zaměstnanec NASA Jon Giorgini. „Napsal Greyovi v sobotu ráno a vysvětlil mu, že trajektorie rakety není nijak zvlášť blízko Měsíce, a proto by bylo zvláštní, kdyby se její kus přiblížil natolik, aby do něj narazil," napsal Eric Berger na webu Ars Technica. Později ten den Grey sdílel se světem opravené výsledky v příspěvku na webu Projektu Pluto .

Potom se pokusil najít i předmět, který by tedy ve skutečnosti měl do Měsíce narazit. A našel objekt zvaný 2014-065B. Jedná se o fázi čínské rakety z mise Chang’e 5 T1, kterou na oběžnou dráhu vypustili 23. října 2014. Vyřazený raketový stupeň ale po vypuštění astronomům zmizel, stojí na webu Science Alert.

Grey se tedy vrhnul na další výpočty a zjistil, že podle výsledků sedí trajektorie čínské rakety přesně s vypočítanou trajektorií předmětu WE0913A. Současně dodal, že jde pouze o nepřímé důkazy. „Považoval bych to ale za poměrně přesvědčivý důkaz. Jsem proto přesvědčen, že objekt, který 4. března narazí do Měsíce, je ve skutečnosti stupeň rakety Chang’e 5 T1,“ dodal.

Vypočítaný čas a datum nárazů objektu se nijak nemění. Do odvrácené strany Měsíce narazí 4. března 2022 koordinovaného času okolo půl jedné odpoledne.

Chybu udělali odborníci už v roce 2015, kdy předmět identifikovali jako kus rakety SpaceX, která tehdy donesla na oběžnou dráhu umělou družici Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Je běžným postupem, že se dále neužitečné stupně raket od vesmírné lodi oddělí a zůstanou ve vesmíru. Obecně je odborníci navrhují tak, aby se nakonec z oběžné dráhy dostaly zpátky do atmosféry a při svém sestupu shořely.

WE0913A poprvé astronomové spatřili v roce 2015 a prvně si mysleli, že je to asteroid. Grey předmět identifikoval, když zjistil, že proletěl kolem Měsíce. Bylo to dva dny poté, co odstartoval SpaceX Falcon 9 s misí DSCOVR. Logicky si proto spojil, že se pravděpodobně jedná o jednu z fází rakety, která po ní zůstala na oběžné dráze.

Avšak ve chvíli, kdy spočítal, že WE0913A narazí do Měsíce a zpráva se rozšířila po celém světě, vyskytly se také pochybnosti o tom, zda se opravdu jedná o kus rakety SpaceX. Giorgini, který při práci v NASA sleduje aktivní kosmické lodě, si všiml, že se DSCOVR k měsíci při obíhání země příliš nepřiblíží.

Podezřelý odstup

Toto zjištění na světlo vyneslo otázku, jak je možné, že kus rakety minul Měsíc jen dva dny poté, co vylétla do vesmíru. „Bylo by zvláštní, kdyby stupeň rakety procházel kolem Měsíce, zatímco DSCOVR byl v jiné části oblohy. Vždy je tam nějaký odstup, ale tenhle byl podezřele veliký,“ sdělil Grey.

Poté, co Greye Giorgini kontaktoval, znovu ověřil své výpočty. Díky tomu si uvědomil, že je nepravděpodobné, že by do Měsíce narazila raketa SpaceX. „Když se na to dívám zpětně, měl jsem si uvědomit, že tam něco ohledně oběžné dráhy WE0913A nesedí,“ sdělil Grey.

S jeho výsledky souhlasí i astrofyzik Jonathan McDowell. Ten na 80 procent věří, že předmět, který narazí do Měsíce, je právě čínská raketa. „Existuje mnoho vnitřní nejistoty při identifikaci vesmírného odpadu daleko od Země a takové chyby se stávají," sdělil stanici BBC.

Pro sledování vesmírného odpadu jsou podle něj v současnosti jen omezené zdroje. "Spoléháme se na malou hrstku dobrovolníků, kteří to dělají ve svém volném čase. Existuje tedy omezený prostor pro dvojitou kontrolu," dodal.

Předměty v blízkosti Země sleduje tým americké armády Space Force, ale odpad hlouběji ve vesmíru zůstává neobjevený.