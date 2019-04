„Pomocí sonaru jsme zmapovali okolí místa nálezu, rovněž jsme pořídili několik snímků vraku. Nyní musíme získané informace zanalyzovat a zvolit nejvhodnější postup,“ upozornila Emily Jateffová z Australského národního námořního muzea.

Objevení vraku označili archeologové za „událost národního významu“. SS Iron Crown je totiž jediným plavidlem, které ve vodách australského státu Victoria během druhé světové války potopilo torpédo.

The wreckage of a WWII ship has been found off the coast of Victoria almost 7 decades after it sunk. The SS Iron Crown was attacked by a Japanese submarine in Bass Straight in 1942. https://t.co/wMG2OJhG0B #7NEWS pic.twitter.com/lPrKyJVUdv