„Když se snažíme lépe porozumět vesmíru, je otázka, zda jsme v něm sami, nevyhnutelná,“ řekla Florence Raulin-Cerceauová, docentka v Národním přírodovědném muzeu v Paříži, týdeníku Paris-Match.

Scénář známý „hypotéza zoo“ není nový, ale poprvé byl navrhnut již v 70. letech minulého století. Popisuje Zemi jako planetu, kterou pozorují „galaktičtí ošetřovatelé“, kteří se před lidmi záměrně skrývají.

Pokud je tomu tak, měli by lidé zvýšit své úsilí o vytvoření zpráv, které by ukázaly naší inteligenci, a oslovily naše „chovatele“, myslí si prezident METI Douglas Vakoch. Například pokud by zebra chovaná v zajetí najednou vyklepala kopytem vzor prvočísel, museli bychom jako lidstvo přehodnotit své vnímání zeber „a byli bychom nuceni odpovědět,“ řekl serveru EarthSky.

Lidstvo může být v karanténě

V Paříži však však zazněla i jiná myšlenka. Co když nejsme součástí obrovské mimozemské zoo, ale místo toho bylo lidstvo hodnoceno mimozemskými civilizacemi a umístěno do „karantény“, která nás oddělila od našich galaktických sousedů.

Je možné, že nás mimozemšťané aktivně izolují od kontaktu pro naše vlastní dobro, protože interakce s mimozemšťany by byla pro Zemi „kulturně rušivá“, myslí si Jean-Pierre Rospars z francouzského Národního institutu agronomického výzkumu (INRA).

Samozřejmě, že je také možné, že jsme o mimozemšťanech neslyšeli, protože jsou příliš daleko nebo jejich vyspělé civilizace již dávno zanikly poté, co nekontrolovaně spotřebovaly přírodní zdroje svých planet, což se může stát i lidstvu. Stejně tak je možné, že se vyšší život skutečně vyvinul pouze na zemi.

Možná ale, že prostě musíme být pouze jen trpěliví a čekat. Jak připomíná týdeník Paris-Match, Země je konec konců stará kolem 4,6 miliardy let, ale mimozemský výzkum za sebou nemá ani století.