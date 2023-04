Prodlužovačky a rozdvojky jsou běžným artiklem v domácnostech – jak jinak bychom připojili do vzdálených zásuvek všechny ty lampičky, fén, rychlovarnou konvici, pračku nebo myčku nádobí. Opatrně s nimi. Bývají začátkem dramatických příběhů.

Prodlužovačky bychom našli v každém bytě. Ne vždy je ovšem jejich používání dobrý nápad: jsou spotřebiče, které se přes ně opravdu nevyplatí připojit. | Foto: Shutterstock

Ideální výchozí stav by vypadal zhruba následovně: v novém nezabydleném bytě najdeme to nejlepší místo pro pračku, ledničku, troubu i mikrovlnku, kuchyňský robot, stolní gril, televizi, světla a počítač, povoláme elektrikáře a necháme vyrubat do zdí cestu pro elektrické dráty se zásuvkou na konci. A pak teprve začneme bydlet.

To ovšem zdaleka není pravidlo, takže často hledáme zdroj elektřiny pro spotřebiče ve svém modelu tam, kde je chtěl mít předchozí majitel či nájemník. A přesně v téhle chvíli saháme po prodlužovacích kabelech.

Podrobnosti o nákupu spolehlivých prodlužovaček a jejich použití přímo od hasičů nabízí toto video:

Zdroj: Youtube

Přívodní šňůra je u různých spotřebičů dlouhá zpravidla jeden až dva metry, což může být žalostně málo.

Nákupy jen u odborníků

„Prodlužovačky jsou vždycky takové amatérské kutilské řešení, byl bych velmi opatrný, zacházíme s elektřinou,“ říká vyučený elektrikář se soukromou praxí Petr Zajíc, který už u svých zákazníků viděl kdeco, včetně improvizací, ze kterých mu hrůzou vstaly vlasy na hlavě.

„V první řadě bych nikdy nešel pro prodlužovací kabel do nějakého marketu, to je opravdu hazard,“ pokračuje.

„Tyhle výrobky za padesát korun jsou bůhví odkud, rychle se přehřívají a nemají žádné jištění. Určitě bych nakoupil ve specializovaných elektroprodejnách. Tam zaplatíte zhruba pětkrát víc, ale máte jistotu kvalitního produktu s evropským certifikátem.“

Lidé podle Petra Zajíce často mají za to, že existuje takříkajíc "jenom jedna prodlužovačka": ta, pro kterou si sáhnou v obchodě do regálu. Ve specializovaných obchodech vám nabídnou hned několik možností. Rozdíl mezi nimi je v tom, kolik proudu umějí, laicky řečeno, přijmout a převést, což je zásadní a důležité.

Jinou variantu potřebujeme k oživení lampy, jinou pro gril na zahradě. V každém případě stojí za to komunikovat s odborníkem, který laikovi rozdíl mezi „tlustou“ a „tenkou“ prodlužovačkou, případně její rodnou sestrou s vypínačem, srozumitelně vysvětlí.

Moderní televize nenese riziko

Petr Zajíc by se nebál připojit přes prodlužovačku třeba noční lampičku u postele nebo i moderní LED televizi.

„Ovšem starou plazmovou televizi ne, ta spotřebovává opravdu hodně proudu, v prodlužovačce nebo nedej bůh rozdvojce může být nebezpečná,“ vysvětluje Petr Zajíc, který v domácnostech nikoliv výjimečně podobné sestavy několika zástrček v jedné levné prodlužovačce vídá.

„Ono to chvíli může fungovat, ale drátky v nekvalitní prodlužovačce se při připojení spotřebičů s velkým příkonem rychle spálí,“ varuje elektrikář.

Právě spotřebiče s velkým příkonem jsou ty, se kterými bychom měli zacházet velmi obezřetně. Laicky řečeno jsou to ty, které mají za úkol rychle ohřívat a hřát: automatické pračky, topná tělesa, fény nebo rychlovarné konvice.

Varná konvice není v provozu nepřetržitě, ale když je, spotřebovává na ohřev vody spoustu elektřiny. Do prodlužovačky ani rozdvojky zásadně nepatří.Zdroj: Shutterstock

„Rychlovarná konvice je taková malá bestie,“ říká Petr Zajíc s lehkou nadsázkou. „Je malá a vypadá nevinně, ale nikdy bych si ji doma nepřipojil do prodlužovačky ani přes rozdvojku, její byť chvilkový velký příkon by se za tenhle nápad mohl vymstít.“

Varování Petra Zajíce před amatérskými řešeními potvrzuje například i web thehealthyjournal.com.

„Prodlužovací kabely se mohou při nesprávném použití přehřát a způsobit požár. Přehřátí je obvykle způsobeno přetížením nebo připojením spotřebičů, které spotřebují více wattů, než kabel zvládne.

Prodlužovací kabely by se měly používat pouze dočasně,“ uvádí britský web s tím, že „ …ohřívače, ledničky nebo mikrovlnné trouby a toastovače je třeba zapojit přímo do elektrické zásuvky.“

Zásuvka nevydrží všechno

Ani samotná zásuvka ovšem nemusí být jednoznačně bezpečným místem. Zejména pak v případě, že jsme se v bytě ve starší zástavbě nerozhodli vyměnit původní zásuvky za nové, bezpečnější. Původní zásuvky, byť zachovalé, totiž například v 60. letech nepočítaly s naší zálibou ve spotřebovávání elektrického proudu na každém kroku.

Myčka nádobí také ohřívá vodu. Její zapojení je práce pro odborníka, nikoliv domácího kutila.Zdroj: Shutterstock

Všechny ty toastovače, vaflovače, ponorné mixéry, stolní grily, myčky, elektrické kulmy a žehličky na vlasy, parní žehličky, počítače a elektrické zubní kartáčky byly v té době zhusta tématem sci-fi a jejich nápor, zejména pak v součtu, nemusejí zvládnout.

„Když běžná zásuvka přivádí zhruba pět kilowattů, nelze do ní přes rozdvojku najednou připojit třeba rychlovarnou konvici, gril a kuchyňský robot, to nezvládne a vyhoří,“ říká elektrikář Petr Zajíc k oblíbeným rozdvojkám s tím, že tato kombinace při současném používání překročí kapacitu zásuvky přibližně čtyřikrát.

Drsné varování od hasičů

Nejzřetelnějším varováním před bezmyšlenkovitým používáním rozdvojek jsou nejspíš fotografie od hasičů: ti na východě Čech hned několikrát za rok vyjíždějí k bytovým požárům, na jejichž začátku byla právě rozdvojka nebo špatná prodlužovačka.

Na začátku byla pračka a trouba zapojené přes rozdvojku do sítě. Na konci pak vyhořelý byt na východě Čech.Zdroj: HZS KHK

„Pračka a elektrická trouba v kuchyni byly připojeny na rozdvojku a prodlužovací přívod. Kombinace proudového přetížení a následného ohřevu v místě přechodového odporu v kontaktech rozdvojky způsobila požár se škodou za stovky tisíc korun,“ popsala jeden z mnoha případů mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Götzová.