Obrázky, které dokáže vytvořit umělá inteligence, jsou stále realističtější. Aby však byl výsledek opravdu dokonalý, je potřeba zadávat pokyny velmi přesně. O tom se přesvědčila i fotomodelka a specialistka na PR Eliška Applová. V programu Midjourney vytvořila sérii snímků Superbabies. Inspirovaly ji tváře vlastních dětí a komiksoví hrdinové.

Specialistka na PR Eliška Applová se dlouhodobě zajímá o umělou inteligenci. V programu Midjourney nyní vytvořila sérii snímků Superbabies - spojila v nich dohromady tváře svých dětí a nadšení pro komiksové postavy. | Foto: se svolením Elišky Applové

Harley Quinn, Batman, Spiderman. V oblíbené komiksové hrdiny proměnila své potomky vystudovaná bioložka, fotomodelka a specialistka na PR Eliška Applová z Prahy. Konkrétně v sérii snímků Superbabies, kterou vytvořila pomocí umělé inteligence. Dechberoucí výtvory z programu Midjourney jí zabraly hodně času.

Programy umělé inteligence fascinují Applovou dlouhodobě. „Už dlouho sleduji různé tvůrce, kteří se zabývají generováním obrázků v Midjourney. Uchvátila mě například série fotek ,Jak by vypadal Harry Potter, kdyby ho točili v Indii‘ či ,Porcelánové dekorace ve Star Wars stylu‘. Tehdy vznikl nápad vytvořit vlastní sérii fotek z alternativní reality,“ řekla Applová Deníku.

Jelikož jí baví svět fantasy a sci-fi, pro inspiraci zamířila právě do něj. „Zkusila jsem Mandaloriana a Grogua, ale nějak to nebylo ono. A tak jsem se vrátila ke starému dobrému Batmanovi, což je můj asi nejčastější motiv pro hrátky s Midjourney. Tentokrát jsem se zároveň inspirovala roztomilými tvářičkami vlastních dětí. A tohle spojení fungovalo,“ nastínila vznik série Superbabies.

Hra s umělou inteligencí se ale brzy proměnila v seriózní a náročný projekt. Jak tvůrkyně zmínila, pokyny je potřeba umělé inteligenci zadat velmi přesně. „A to nejen to, co má vytvořit, ale také jak. Já jsem si vybrala zadání pomocí popisu světla (golden hour), typu fotoaparátu a objektivu (Kodak Portra 800, 105 mm f1. 8) a parametrů, jako je poměr stran fotky, kvalita výsledné fotky či míra její stylizace,“ vysvětlila Applová.

Postupně přešla od Batmana na další komiksové postavy. „U Spiderbaby jsem se docela zapotila. Midjourney vytrvale odmítala vytvořit batole visící ze stropu, sedící uprostřed pavučiny nebo hrající si s pavoukem. Nakonec jsem se musela spokojit se Spiderbaby na střeše mrakodrapu. Harley byla relativně snadná, ačkoliv někdo by měl Midjourney naučit, jaký tvar má baseballová pálka,“ zmínila Applová.

Nejvíce ji bavilo vytvořit „superdítě“ s podobou Jokera. „Nemohla jsem se ho nabažit. Těch možností! Joker a karty, Joker a panenka…něco mi říká, že se k Jokerovi ještě vrátím,“ uvedla.

Kromě projektu Midjourney, kdy umělá inteligence podle slovního zadání generuje obrázky, je celosvětově velmi populární také projekt ChatGPT, ve kterém lze zase s umělou inteligencí konverzovat.