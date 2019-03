Mezinárodnímu týmu vědců z Moskevského fyzikálně-technického institutu (MIPT) se podařilo dosáhnout průlomu, který zdánlivě odporuje fyzikálním zákonům a mohl by změnit naše chápání vesmíru. Za pomoci kvantového počítače se jim totiž podařilo obrátit tok času.

Cestování časem - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Tým složený z ruských, švýcarských a amerických odborníků použil kvantový počítač k experimentu za použití principů kvantové mechaniky. „Dalo by se to přirovnat ke kulečníkovému rozstřelu. Koule, které se rozutečou do všech směrů, se během pokusu vrátily zpět na své místo,“ vysvětluje britský deník Independent.