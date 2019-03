Mise Nekton, které se účastní vědci ze 40 různých organizací světa, si klade za úkol prozkoumat život pod mořskou hladinou, mapovat dno oceánu a umístit do hloubky až dvou tisíc metrů řadu senzorů. Cílem odborníků je pak zdokumentovat změny, ke kterým dochází vlivem klimatických změn a které by v příštích desetiletích mohly ovlivnit miliardy lidí, kteří na pobřeží Indického oceánu žijí.

Ocean Zephyr, our home for the next few weeks, has arrived safely in the #Seychelles. #DeepOceanLive @nektonmission pic.twitter.com/JfXRrZKAtQ