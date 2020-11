Přistání na ISS se plánuje v úterý kolem 05:00 SEČ. První úspěšnou, ale pouze testovací výpravu na ISS absolvoval Crew Dragon s dvoučlennou posádkou v době od 30. května do 2. srpna.

Současná mise je vůbec první plnohodnotnou misí vesmírného plavidla vlastněného soukromou společností, na níž se NASA podílí, uvádí agentura Reuters. Posádka lodi Crew Dragon, která byla překřtěna na Resilience (Houževnatost), by měla na ISS zůstat pět až šest měsíců.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe