Součástí „krtka“ je i kladivové zařízení, které vyvinuli polští experti ze společnosti Astronika. „Nejsou to dobré zprávy, protože ačkoli kladivo se osvědčilo, prostředí na Marsu pro nás není příznivé,“ uvedl vrchní inženýr firmy Jerzy Grygorczuk.

I’m digging #Mars ! My self-hammering mole has started burrowing in, and my team is poring over the data I’ve sent them. They estimate it may be around 35 cm (14 in) down. More hammering to come, as I investigate the inside of Mars.? More from @DLR_en : https://t.co/FsmfN0WVpa pic.twitter.com/CRHFDp6ouK

Tým výzkumníků si přitom stanovil ambiciózní cíl. Se svým zařízením se vědci hodlají prokopat až do hloubky pěti metrů, čímž by stanovili mimozemský rekord. Hlubokého vrtu chtějí využít k přesnějšímu měření vnitřní teploty Marsu.

Americká sonda InSght přistála na rudé planetě v listopadu loňského roku a první příkaz k zahájení vrtu vydali letoví kontroloři z laboratoří NASA v Kalifornii tento čtvrtek. Kvůli prvotním potížím čeká nyní „krtka“ krátká přestávka, než bude proveden další pokus.

InSight je narozdíl od předchozích projektů Opportunity či Curiosity stacionárním zařízením, kterému k ovládání dvou hlavních experimentů slouží robotická paže. Kromě zkoumání hlubin Marsu umístila sonda na povrch planety seismograf, který bude zaznamenávat případná zemětřesení.

Výzkum čtvrté planety sluneční soustavy se v únoru nesl ve znamení loučení. NASA v polovině měsíce provedla poslední pokus o navázání spojení s vozítkem Opportunity, které se odmlčelo poté, co prachová bouře zakryla jeho solární panely a znemožnila tak nabíjení baterií. Rover však nezareagoval a patnáctiletá mise musela být prohlášena za ukončenou.

How do you get to know someone deep down? Sometimes you have to dig a little bit – or in my case, burrow. Soon my robotic mole will start hammering itself into the ground, to help take the temperature of #Mars. Here’s a look at how it works: pic.twitter.com/n6Qd6BxUiI