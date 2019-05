Zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk minulý týden v rozhovoru s novináři poznamenal, že náklad 60 družic bude nejtěžší, který dosud raketa Falcon 9 nesla.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the third launch and landing of a booster that’s flown for a third time! pic.twitter.com/CzEDao3tFa