Údaje o vojenských měřeních v USA ukazují, že satelit byl úspěšně vynesen na oběžnou dráhu více než 640 kilometrů nad Zemí, s náklonem 98 stupňů k rovníku. Ruská zpravodajská agentura TASS následně však napsala, že se satelit EgyptSat-A zpočátku nacházel na nižší orbitě, než bylo naplánováno.

Také agentura RIA Novosti informovala o tom, že třetí stupeň rakety byl viděn v nižší letové hladině. Problémy se však podařilo úspěšně vyřešit a ruská agentura Roskosmos následně uvedla, že satelit dosáhl předpokládané letové dráhy a solární panely byly zprovozněny podle plánu.

Odložen byl však plánovaný start Sojuzu z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně, a to nejméně o jeden den, informovala agentura TASS s odkazem na prohlášení výkonného ředitele britské společnosti OneWeb, jejíž satelity měla raketa na oběžnou dráhu vynést.

At least one day slip for the launch. Ugh. Glad to see EgyptSat-A launch was successful, but need to review more data on that launch before proceeding. Waiting patiently ?