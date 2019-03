/VIDEO/ Britským vědcům se podařil hned dvojitý zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Ve vraku portugalské lodi z přelomu 15. a 16. století totiž objevili vůbec nejstarší dochovaný lodní zvon na světě a také nejstarší objevený astrolab, tedy zařízení, které dávným mořeplavcům sloužilo k navigaci. Karaka jménem Esmeralda se plavila pod velením kapitána Vicente Sodrého, synovce světoznámého Vasca da Gamy.

Bohatě vyzbrojená karaka měla podle britského deníku The Telegraph za úkol ochranu portugalských obchodních stanovišť v době, kdy královská flotila vyrazila na čtvrtou obchodní výpravu do Indie. Kapitán Sodré však místo toho zamířil do oblasti Adenského zálivu, kde chtěl přepadat arabské lodě.