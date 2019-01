Devět metrů dlouhý stroj je kombinací vrtulníku, dronu a letadla s pevnými křídly. Během prvního testování se dokázal odlepit od země vznášet se necelou minutu ve výšce několika metrů. Poté bezpečně dosedl zpět na přistávací plochu letiště Manassas v americkém státě Virginia.

„Tak takhle vypadá revoluce, a je to jen díky autonomním technologiím,“ uvedl v tiskové správě šéf Aurora Flight Sciences, dceřinné společnosti Boeingu. Revoluční projekt má však před sebou ještě dlouhou cestu. Další testy podle agentury Reuters vyzkouší schopnost PAV pohybovat se během letu kupředu.

Zásadním problémem autonomních letounů zůstává bezpečnost. Spojení tradiční dopravy s flotilami létajících strojů řízených autopilotem stále představuje velké riziko. Boeing proto spolupracuje se start-upovou společností SparkCognition a americkým federálním úřadem pro letectví na vývoji dopravního systému takzvaných trojrozměrných dálnic a zároveň regulační sítě, která by umožnila autonomním zařízením bezpečný pohyb v blízkosti budov.

